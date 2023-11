“No voy a cambiar de partido”: Ebrard. Dice que inicia un “entendimiento con Claudia”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).–Marcelo Ebrard se queda en Morena. “Yo milito en esta Cuarta Transformación”, sostuvo el excanciller cuyo futuro político permaneció en la incertidumbre en las últimas semanas. “No me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido”, expresó este lunes al tiempo que anunció que ha dado paso a un proceso de entendimiento con Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual candidata presidencial.

Marcelo Ebrard impugnó el pasado 6 de septiembre ante la Comisión el proceso interno que definió a Claudia Sheinbaum como candidata en la elección federal de 2024. Este día dio a conocer que esta instancia partidista reconoció que hubo irregularidades en este proceso. “Hoy se reconoce que hubo esas prácticas y que se van a sancionar”, aplaudió.

Ebrard también dio a conocer que sostuvo pláticas con Claudia Sheinbaum. “Este es un acuerdo, un entendimiento político con Claudia. El objetivo es que no sólo sea reconocida el de la voz, sino la gente que expresó su opinión, el que puso en la boleta ‘quiero que Marcelo sea’. Claro que a mí me hubiera gustado otra cosa el 6 de septiembre, pero el hecho de que se reconozca nuestro rol en Morena, otra línea política, que no hace aniquilarnos, que no hace excluirnos, sino que hace sumar, sí me parece importante.