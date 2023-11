Los ebrardistas estallan en episodios aislados (Malú, Ávila...). ¿Viene una rebelión?

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).ー Marcelo Ebrard Casaubón ha prolongado su permanencia en Morena, al que se afilió hace poco más de un año. Pese a los llamados de la dirigencia y del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado abierta la posibilidad de dejar el partido, una decisión en la que encontraría el respaldo de algunos cuadros.

Un grupo dentro de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), reunidos en torno de la asociación “El Camino de México”, la organización que creó al perder la elección interna de Morena para seguir impulsando sus aspiraciones presidenciales, ha sostenido que lo acompañará a donde él decida. Algunos han protagonizado estallidos dentro del movimiento que en realidad han representado episodios aislados.

Desde septiembre, después de impugnar ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el proceso interno que definió a Claudia Sheinbaum como candidata en la elección federal de 2024, el excanciller anunció que seguía firme en competir por la Presidencia de México. Será este 13 de noviembre cuando informe de su decisión a través de redes sociales.

En octubre, Ebrard dejó abierta la posibilidad de unirse a Movimiento Ciudadano y, aunque condicionó esa decisión a la respuesta que dé el partido guinda a su queja, El País reveló a finales de ese mes que el exfuncionario ya contemplaba pedir al partido naranja los “primeros puestos en las listas del Senado y la Cámara de Diputados para su equipo más cercano, una candidatura de unidad y, sobre todo, paciencia”.

Mario Delgado, dirigente de Morena, anunció el viernes que la Comisión que analiza el caso tendrá una resolución hasta finales de mes.

Mientras que Movimiento Ciudadano cerrará su periodo de registro de precandidaturas el 12 de noviembre y, si no se inscribe, el exsecretario de Relaciones Exteriores perderá su oportunidad para competir en 2024 por la Presidencia, pues tampoco presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una candidatura independiente.

El distanciamiento de Marcelo Ebrard con Morena se registra en un momento donde legisladoras y legisladores del partido y sus aliados han cuestionado la falta de apoyo a sus propuestas.

En las últimas semanas distintos episodios mostraron las diferencias entre el grupo marcelista y Morena.

En octubre la Senadora Martha Lucía Micher, operadora de Ebrard Casaubón y su representante durante el proceso interno, renunció al partido porque compañeros de bancada en el Senado no se pronunciaron cuando la mesa directiva le negó la palabra. Desde entonces no ha descartado esa decisión.

Mientras que esta semana la Diputada Selene Ávila Flores, una exconductora de TV Azteca sin trayectoria en la izquierda, acusó a Morena de traicionar a Acapulco al no respaldar una reserva impulsada por el legislador marcelista Carol Altamirano para destinar 45 mil millones de pesos, provenientes de los 300 mil millones de pesos de los excedentes petroleros del próximo año, para un fondo de ayuda a Guerrero.

La legisladora aseguró que si ese señalamiento le cuesta el cargo, lo entregará; horas después confirmó a SinEmbargo que crítico la actuación de partido de manera personal, no a nombre del bloque de El Camino por México.

Por su parte, el Diputado del Partido Verde Juan Carlos Natale López lamentó que Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, no cumpliera la promesa que hizo con las y los legisladores afines a Marcelo Ebrard de avalar esta propuesta.

“Se comprometió Nacho Mier con nosotros, enfrente de todos los diputados y diputadas del Camino por México en el Pleno, a lado de su curul en el pasillo estando enfrente el Diputado Leonel Godoy. Nacho Mier dijo que sí, que el acuerdo era que siguiéramos apoyándolos como siempre hemos apoyado al Presidente y a Morena, y al Verde y al PT, y que el compromiso era que iba a pasar y que sí la iban a votar a favor. Tres horas después se desdijo con Carol Altamirano y dijo que ya no se podía pasar y evidentemente se les indicó a todas y a todos los legisladores de Morena del Verde y el PT. Aún así la votaron algunos diputados de Morena, del PT, del Verde nadie y nosotros, y de manera orgánica, natural, se sumaron todos los legisladores de la oposición y no pasó porque evidentemente no estaban todos en el Pleno, si no en sus oficinas […]. Nosotros cumplimos, pero ellos no nos cumplieron y no le cumplieron a Guerrero”.