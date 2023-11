VIDEO: Una marcelista que fue reportera de TV Azteca encabeza rebelión contra Morena

El bloque de diputados afines a Marcelo Ebrard Casubon rompió ayer contra sus compañeros de partido en Morena durante la discusión en el pleno para constituir un fondo para ayudar al Puerto de Acapulco, que hace unas semanas fue golpeado por el huracán “Otis”.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– En la madrugada de este jueves, la legisladora Claudia Selene Ávila Flores se volvió motivo de aplausos de diputados como Margarita Zavala. La Diputada acusaba a Morena de haber traicionado a Acapulco. Ella es integrante del Grupo Parlamentario de Morena, partido al que llegó sin una trayectoria política ni de izquierda.

Selene Ávila consolida las grandes paradojas de la izquierda en este momento. Como Lilly Téllez se hizo un lugar en la 4T sin ninguna experiencia política y sin ser votada al llegar por la vía plurinominal. Y como Germán Martínez, al momento de que fue sometida a una prueba, se rebeló contra el partido que la llevó a su posición. Encarna, además, el otro conflicto sin resolver: la eventual salida de Marcelo Ebrard de Morena después de poco más de un año de militancia, para posiblemente sumarse a Movimiento Ciudadano (MC), en donde se le han abierto las puertas.

Al mismo tiempo, muestra el pragmatismo dentro de la política, como en fechas ha sucedido en torno a la eventual candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sumado a perfiles que antes eran críticos a Morena y que ahora se han alineado a ella. Uno de ellos, el del Diputado y exclavadista Rommel Pacheco Marrufo que no hace mucho dejó las filas del panismo para sumarse al oficialismo.

La madrugada de este miércoles tuvo lugar otra muestra de ese pragmatismo, cuando el bloque de diputados afines a Marcelo Ebrard Casubon rompió contra sus compañeros de partido durante la discusión en el pleno para constituir un fondo para ayudar al Puerto de Acapulco, que hace unas semanas fue golpeado por el huracán “Otis”.

Diputadxs afines a @m_ebrard El Camino de México entran en grupo al Pleno de @Mx_Diputados 🇲🇽✅ En el marco de la discusión del #PEF24 pic.twitter.com/DECznZUpi4 — Juan Carlos Pastrana M. (@JCarlosPastrana) November 9, 2023

“Que Guerrero se enteré que desde el Poder Legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo se los entrego, pero la dignidad jamás”, gritó ayer, rodeada por la oposición, la legisladora morenista Ávila.

Selene Ávila, como sucedió en el Senado con Lilly Téllez, no cuenta con una trayectoria política de izquierda antes de haber llegado al Congreso de la mano de Morena. Y al igual que la actual Senadora panista ha sido conductora de TV Azteca y reportera de ADN 40, ambas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien pasó en 2018 de ser un aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador a constituirse como uno de sus más férreos críticos, sobre todo ante la demanda del Gobierno de que pague los impuestos que debe al fisco.

Lilly Téllez renunció a la bancada de Morena en 2020 y sirvió de ejemplo de cómo el pragmatismo tiene consecuencias muy poderosas en el corto plazo. La postura tomada ayer desde el pleno del bloque marcelista volvió a arrojar luz a esta práctica.

Este jueves, el Presidente López Obrador fue cuestionado sobre la ruptura de Marcelo Ebrard con su movimiento y advirtió: “Si no tiene ideales, si no piensa en el pueblo, quien no piensa en la Nación; es un politiquero, un arribista, un grillo. No puede llamarse político. La política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es también un imperativo ético. No es el quítate tú porque quiero yo. Se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos”.

“Somos libres. No hay que presionar a nadie. Todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales, y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente. Lo sostengo. Me consta. No sólo trabajamos juntos, sino que nos tocó participar para hacer candidatos a la Presidencia, y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio, y vaya que estaban los mismos conservadores corruptos acompañándolo y ayudándolo”, sostuvo esta mañana.

Horas antes del posicionamiento del primer mandatario, la Diputada Selene Ávila tomó la palabra al filo de la media noche, luego de que el pleno, con una mayoría simple de Morena y aliados, rechazara una reserva presentada por el también morenista Carol Antonio Altamirano que proponía destinar 45 mil millones de pesos, provenientes de los 300 mil millones de pesos de los excedentes petroleros del próximo año, para un fondo de ayuda a Guerrero.

El legislador marcelista planteó que ese monto se destinara a este fin para que llegara lo más pronto posible a los afectados, e hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios para que votaran a favor. No obstante, la propuesta fue rechazada por su propio partido.

Minutos después, la Diputada Selene Ávila se lanzó contra sus compañeros de bancada:

“Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea, los traidores a la patria están dentro de Morena, fuera los que impidieron que hoy subiera nuestra reserva para que le llegara recursos, traidores, vividores, abdicaron a su razón de ser, déjenme sin cargo pero no sin dignidad, allá están los que impidieron que llegara el dinero, los que abdicaron a su facultad constitucional desde este poder, son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ellas y de ellos”.

La réplica llegó desde la curul de la morenista Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la bancada: “Somos completamente responsables de una desgracia en Guerrero y no lucramos con el dolor ajeno y vamos a presentar una propuesta de que va a atender Guerrero como lo ha venido haciendo nuestro Presidente, con 61 mil millones de pesos, más todo lo que se sume al año, porque somos responsables de lo que sucede en el país”.

Posteriormente la legisladora del PT Margarita García García lanzó: “La telenovela La rosa de Guadalupe se quedó corta al lado de esta película, qué lamentable que nos dejemos llevar para que nos utilicen. Las mujeres hemos dicho que tenemos criterio y hoy estamos cayendo en ese juego perverso”.

Fue la legisladora morenista Martha Robles Ortiz quien pidió a Selene Avila quedarse en su curul, a lado de la oposición, mientras el resto de los legisladores de Morena y sus aliados le gritaban a la marcelista: “¡Fuera, fuera, fuera!”.

Así, la legisladora marcelista y exconductora de TV Azteca dejó el pleno, en otro episodio más de fricciones entre las bases del excanciller Marcelo Ebrard y el partido al que ha acusado de haberle hecho fraude en el proceso interno del oficialismo que ganó Claudia Sheinbaum Pardo, la eventual candidata presidencial de Morena.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.