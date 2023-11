La Senadora Lucy Meza deja Morena y se une a la derecha: será su candidata en Morelos

En Morelos, Morena excluyó a la Senadora Lucía Meza, quien encabezaba las encuestas de opinión ajenas al partido, por su relación con el exgobernador Graco Ramírez y el Fiscal Uriel Carmona.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Senadora Lucía Meza Guzmán dejó anoche Morena para unirse al frente opositor, luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia le abriera una investigación por su presunta cercanía y relación con el Fiscal Uriel Carmona, y de que fuera excluida del proceso interno a pesar de liderar las encuestas, algo que consideró como un “insulto político”.

A través de una carta compartida en redes sociales, la Senadora anunció su renuncia y calificó la resolución de la Comisión de Morena como “histórica, vergonzosa e infundada”, por lo que, acusó, se vulneraron sus derechos políticos-electorales.

“Lo sucedido ha sido permitido y tolerado por los liderazgos y autoridades internas que han convertido a Morena Morelos en un partido de imposiciones bajo las órdenes de Cuauhtémoc Blanco”, afirmó.

Me voy de #Morena con la frente en alto, por la dignidad de Morelos.

El culpable es @cuauhtemocb10, quien instrumenta una guerra sucia y de amenazas en mi contra. No me dejaré, porque el pueblo de #Morelos camina con nosotros, y #ElPuebloManda. 🇲🇽 pic.twitter.com/WsJlZ6fLWC — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) November 9, 2023

“Morelos vive una emergencia de inseguridad y corrupción. Desgraciadamente Morelos no tiene ojos para nuestra entidad. No les importa que gobierne un bandido. Cuauhtémoc Blanco quiere mantenerse en el poder, por eso tiene secuestrado al partido, quiere que el siguiente Gobierno solape toda su corrupción y su robadera”, agregó.

Además, apuntó que realizó una consulta pública en la que participaron más de 100 mil morelenses, quienes en su “aplastante mayoría” decidieron acompañarla en su proceso para ser candidata para la gubernatura de la entidad.

Por su parte, Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lamentó la partida de Meza Guzmán, pues señaló que en los últimos cinco años desarrollaron dentro del partido un equipo para “impulsar las principales reformas de la transformación nacional”.

Me entero de la salida de la senadora @LucyMezaGzm de nuestro grupo parlamentario con tristeza, puesto que en estos 5 años de trabajo desarrollamos una camaradería, amistad y equipo para impulsar las principales reformas de la transformación nacional. (1/3) pic.twitter.com/nW6syrdts0 — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) November 9, 2023

“Siempre estaremos agradecidos porque en los momentos de mayor complejidad constantemente estuvo presente con sus valiosas intervenciones e invariablemente comprometida en las votaciones. […] Con Lucy Meza fueron muchas más las coincidencias que nos unieron en una lucha común”, escribió en sus redes sociales.

Horas después de su renuncia, Lucy Meza anunció esta mañana que se uniría al Frente Amplio por México, y que será la candidata del bloque que conjunta al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para competirle la gubernatura de Morelos a Morena.

El secretario general del PRD, Matías Quiroz Medina, sostuvo que las tres dirigencias nacionales de los partidos del Frente decidieron que una mujer coordine los trabajos locales en Morelos, por lo que se llegó al acuerdo de que Lucy Meza fuera la candidata.

Unidos como hermanos los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Hagamos que sea grande y siempre respetada, la parte más hermosa de nuestra gran Nación. 🇲🇽 pic.twitter.com/kEMzRCUkOB — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) November 9, 2023

La Senadora Lucía Meza, quien se encontraba perfilada en las encuestas durante las semanas anteriores, fue excluida, según reveló el propio Mario Delgado el pasado 17 de octubre, por su cercanía y relación con el Fiscal Uriel Carmona, detenido por más de un mes y medio por diversos delitos, como encubrimiento y tortura relacionada con el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

“Hay una sanción por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia muy explícita sobre el caso de la Senadora. Pide la Comisión de Honestidad que no participe en este proceso por la relación que tuvo en el caso del Fiscal Carmona”, respondió el dirigente de Morena, Mario Delgado, en rueda de prensa el 17 de octubre.

El pasado 13 de octubre, Morena dio a conocer las listas de las personas que participarán en las encuestas finales para definir a las coordinadoras y coordinadores de Defensa de la Transformación locales para los estados donde se llevarán a cabo las elecciones en 2024. En Morelos quedaron seis finalistas: Rabindranath Salazar, Margarita González, Víctor Mercado Salgado, Sandra Anaya Villegas, Juan Salgado Brito y Tania Valentina Gómez.

Hasta el 9 de octubre, Lucía Meza lideraba las encuestas. La encuestadora Massive Caller la mantenía como la puntera en sus encuestas. En mayo, por ejemplo, en su sondeo del 9 de mayo, en respuesta a la pregunta “¿quién le gustaría que fuera el candidato o candidata a Gobernador?”, ella obtuvo el 23 por ciento de las preferencias, seguida del Alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, quien obtuvo un 18.4 por ciento, otro que también quedó fuera. Para la encuesta del 11 de septiembre, Meza se posicionó con el 24.4 por ciento de apoyo y Juan Ángel Flores en segundo lugar con el 20.6.

En tanto que la encuesta de Demoscopia del 9 de octubre colocó a Lucía Meza con una preferencia del 29.50 por ciento, seguida de Rabindranath Salazar Solorio con un 20.40 por ciento, Juan Ángel Flores con un 11.50 por ciento y Margarita González Saravia con un 10.40 por ciento.

La Senadora Lucía Meza era la favorita de Morena para ir por la coordinación estatal en Morelos; sin embargo, el enfrentamiento que mantenía con el Gobernador Cuauhtémoc Blanco fue su principal dificultad, según advertían analistas políticos desde hace meses.

“Lucía Meza ha llevado a cabo una campaña exitosa. Pero existe un odio completo y total hacia ella por parte del Gobernador del estado, ya que, a pesar de lo que pueda decir, ella estuvo asociada con Graco Ramírez. Cuauhtémoc Blanco no puede ni verla… Originalmente, formaba parte del equipo de Graco Ramírez, pero en algún momento entre 2015 y 2016, se unió a Morena y en 2018 se convirtió en parte del morenismo y llegó al Senado”, advirtió José Teodoro Lavin León, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exconsejero electoral estatal, en una entrevista dada a SinEmbargo en julio pasado.

El proceso en contra de la Senadora se originó debido a cinco denuncias presentadas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en las cuales se le acusaba de mantener una relación con el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona. La Comisión actuó con rapidez al emitir medidas cautelares que resultaron en su exclusión de la contienda interna de Morena.

Meza no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de revisión ante la Comisión el 11 de octubre. En su recurso, argumentó la ilegalidad de la medida cautelar debido al daño irreparable que causaba a sus derechos políticos, la falta de fundamento de las denuncias en su contra y el agravio de ser víctima de violencia política de género. Sin embargo, para su decepción, su recurso fue desestimado, y la medida cautelar que implicaba vincular a la Comisión Nacional de Elecciones se ratificó “a efecto de que considere la no aprobación del registro del perfil de la C. Lucía Virginia Meza Guzmán ya que, bajo la apariencia del buen derecho, dicha aspirante mantiene posibles vínculos con el C. Uriel Carmona”.

Lucía Meza, a quien se ha relacionado y señalado como parte del grupo del exgobernador Graco Ramírez, ha culpado de su exclusión al propio Gobernador Cuauhtémoc Blanco y su grupo, con quien ha estado enfrentada desde el inicio de la administración. Un aspecto que no es nuevo y que ya advertían los expertos que dicha confrontación sería una dificultad para la Senadora.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara