Morena enfrenta reto de la unidad en Morelos al excluir a aspirantes bien evaluados

En Morelos, al excluir de la lista de los aspirantes la candidatura por Morena de la Senadora Lucía Meza, quien encabezaba las encuestas de opinión ajenas al partido, analiza la posibilidad de irse a otro partido, es decir, se podría registrar una situación similar a lo que ocurrió en Coahuila. Por lo tanto, el partido ahora tiene el reto de conservar la unidad y evitar la división, señalaron los analistas.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).–Rabindranath Salazar Solorio, ex coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia; Margarita González Saravia, ex directora de la Lotería Nacional; y, para algunos la sorpresa, Juan Salgado Brito, son los morenistas que ahora se perfilan y repuntan en Morelos rumbo al proceso electoral para la renovación de la gubernatura.

No obstante, el escenario no se reduce a estas tres figuras: Tania Valentina, la propuesta del Partido del Trabajo en la alianza, también ha logrado mantenerse en la contienda y cuenta con posibilidades significativas, según especialistas consultados.

Mientras tanto, la Senadora Lucía Meza, quien fue excluida de la lista final presentada por el Comité Nacional de Morena, interpuso ante el Tribunal Electoral un amparo para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En este sentido, politólogos locales consideraron que no tiene muchas posibilidades de lograr estar en las boletas con Morena a través de dicho recurso.

“(Lucy Meza) va a tratar, a través de los órganos jurisdiccionales, que se reponga el proceso o que la incluyan a ella. Pero esto va a ser un tanto complicado, va a ser muy difícil que lo logre. Primero, porque si ya presentó una impugnación ante la Sala Superior, lo más probable es que le respondan que tienen que agotar las instancias, es decir, primero tiene que hacer la impugnación ante la Comisión Nacional de Honor y justicia de Morena, y ya si no le resuelven favorablemente, en Morena, entonces ya puede ir a los órganos electorales. Y lo que ella anunció es que ya se fue directo al Tribunal, entonces vamos a ver qué le resuelve, pero se ve muy complicado que pudiera revertir la decisión que ya se tomó”, expresó el politólogo y consultor en Morelos, Marcos Pineda.

La Senadora Lucía Meza, quien se encontraba perfilada en las encuestas durante las semanas anteriores, fue excluida, según reveló el propio Mario Delgado, por su cercanía y relación con el Fiscal Uriel Carmona, detenido por más de un mes y medio por diversos delitos como encubrimiento y tortura relacionada con el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

“Hay una sanción por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia muy explícita sobre el caso de la Senadora. Pide la Comisión de Honestidad que no participe en este proceso por la relación que tuvo en el caso del Fiscal Carmona”, respondió el dirigente de Morena, Mario Delgado, en rueda de prensa este 17 de octubre.

El pasado 13 de octubre, Morena dio a conocer las listas de las personas que participarán en las encuestas finales para definir a las coordinadoras y coordinadores de Defensa de la Transformación locales para los estados donde se llevarán a cabo las elecciones en 2024. En Morelos quedaron seis finalistas: Rabindranath Salazar, Margarita González, Víctor Mercado Salgado, Sandra Anaya Villegas, Juan Salgado Brito y Tania Valentina Gómez.

“De los finalistas están las cuatro propuestas del Consejo estatal (Sandra, Margarita, Víctor y Rabindranath) y los dos adheridos son la encuesta de reconocimiento; el que tuvo la mejor puntuación y el mayor nivel de conocimiento entre quienes consultados, que fue Juan Salgado Brito, a él se le incluyó por la encuesta y por la valoración de su perfil. Y la otra persona incluida es Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que es la propuesta del PT del Partido del Trabajo”, detalló Pineda.

No obstante, en la lista final también quedaron fuera dos perfiles que tenían buena valoración, de acuerdo con los especialistas:

“Quedaron fuera los dos alcaldes, Ángel Flores Bustamante, Presidente de Jojutla, que es considerado el mejor Alcalde de este país, y Rafael Reyes, de Jiutepec, que ha dado buenos resultados. Son los dos mejores alcaldes del estado, pero ellos dos quedaron fuera”, señaló José Teodoro Lavin León, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exconsejero electoral estatal.

La baraja final ha sido echada en cuanto al proceso interno de Morena, donde hay una alta expectativa y se ha centrado la atención electoral debido a que, para muchos especialistas, quien gane el proceso interno es quien probablemente será el próximo gobernador o gobernadora, dado que el partido mantiene una amplia ventaja para ganar la elección de 2024.

La encuesta del 11 de septiembre realizada por Demoscopia Digital coloca a Morena con una presencia del 48.50 por ciento sobre el Partido Acción Nacional (PAN), que obtuvo un 15.70 por ciento de la intención del voto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un 13.20 por ciento, y Movimiento Ciudadano con el 2.60 por ciento.

No obstante, los especialistas destacaron que ahora los morenistas tienen por delante un enorme reto, que es el de la unidad, frente a los descontentos de quienes quedaron fuera.

“Porque no nada más es el caso de Lucía Meza que quedaron fuera, otros perfiles importantes, como Juan Ángel Flores Bustamante o Rafael Reyes Reyes, tampoco fue considerada Juanita Guerra Mena. Entonces estas personas que no fueron consideradas y luego con el caso de Lucía Meza, tienen un enorme reto de conservar su unidad. Ese es el enorme reto que tiene Morena, conservar su unidad para que los que no quedaron no se vayan a otros partidos y no fracturen el movimiento”, señaló.

“Los dos alcaldes, Juan Ángel Flores Bustamante y Rafael Reyes, dijeron que ellos seguirían unidos a Morena y apoyando, Lucy dijo que iba a impugnar el proceso porque ella dice que iba arriba de todas las encuestas y dice que fue vetada por el Gobierno del Estado. Lucy está muy molesta”, añadió Lavin León.

Amig@s hay muchas especulaciones sobre mi destino político. Les informo que no he declinado por nadie, sigo trabajando por el futuro de #Morelos y mi compromiso es que #Jojutla siga dando buenos resultados. La lucha sigue porque más vale morir de pie que vivir de rodillas 😉 — Juan Angel Flores Bustamante (@juanangel_fb) October 18, 2023

LOS NUEVOS “PUNTEROS”

Una vez que quedó la lista final de Morena, quienes repuntaron como favoritos son Rabindranath Salazar, Margarita González y Juan Salgado Brito, de acuerdo con especialistas y una reciente encuesta, en la encuesta de RUBRUM, realizada apenas el pasado 17 de octubre.

Rabindranath Salazar encabezó las preferencias en el proceso interno del partido guinda con 35.2 por ciento, seguido de Margarita González con 28.3 por ciento, Víctor Mercado con 14 por ciento y Juan Salgado con 8.9 por ciento. En tanto que Tania Valentina Rodríguez, la propuesta del PT, obtuvo 8.7 por ciento y Sandra Anaya 4.9 por ciento.

“Los punteros en las encuestas han sido, por parte de las mujeres, Margarita González Saravia, y por parte de los hombres, Juan Salgado Brito. Sin embargo, no se descarta que también tengan posibilidades Tania Valentina y Rabindranath, si están bien posicionados en las encuestas o si la posición del género o de la alianza pesara. Aunque Morena ha dicho que no se va a privilegiar la alianza, sino que va a privilegiar lo que digan las encuestas, es decir, a quien salga o a quien salga mejor posicionada”, expresó el consultor Marcos Pineda.

“De las mujeres, yo creo que quien tiene más posibilidades es Margarita González Saravia y, de los hombres, Juan Salgado Brito. Es un viejo político, y Rabindranath ha estado trabajando en la Presidencia de la República con el Presidente”, señaló el académico José Teodoro Lavin.

Juan Salgado Brito, expresidente municipal y dos veces diputado, ha desplegado una carrera política extensa. No obstante, su inclusión en la lista de finalistas puede considerarse una sorpresa para algunos, según explicó Pineda. Su destacada trayectoria incluye haber sido coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

Uno de los datos relevantes es que Juan Salgado Brito obtuvo la puntuación más alta en las encuestas de reconocimiento, con un 56 por ciento de reconocimiento público. Esto indica que su nombre es ampliamente conocido entre los votantes; además, según destacó Pineda, Juan Salgado no está vinculado a ninguno de los grupos que buscan controlar Morelos, lo que podría beneficiarlo en un entorno de disputa interna, aunado a que su militancia morenista y su cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde 2006 refuerzan su candidatura.

“Para algunos, dicen que ha sido una sorpresa o sienten que es una sorpresa Juan Salgado Brito, que es expresidente municipal, pero para mí no tanto porque ha tenido una trayectoria y es quien obtuvo el mejor puntaje en la encuesta de reconocimiento”, dijo el consultor.

En contraste, Sandra Anaya y Víctor Mercado, que también integran la lista y fueron propuestos por el Consejo Estatal, han logrado formar bloques de apoyo impulsados por Ulises Bravo, el operador del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, aunque ambos carecen de la presencia que ostentan Juan Salgado, Margarita González y Rabindranath en el estado.

“Ellos fueron la propuesta del Consejo Estatal, en ese caso mayoritarizaron el consejo, ahí se formaron bloques y uno de los bloques es controlado por Ulises Bravo Molina, entonces pudieron ellos tener mayoría para quedar postulados. Sin embargo, eso no significa que tengan una presencia en el Estado”, destacó Pineda.

Sobre la posibilidad de cambio en el panorama político de Morelos, los especialistas, Marcos Pineda y José Teodoro Lavin, tienen opiniones diferentes. Según el consultor Pineda, es improbable que se produzcan cambios significativos en las encuestas, ya que estima que estas se llevarán a cabo en los próximos días. Por otro lado, el catedrático José Teodoro Lavin opina que el sondeo de Morena podría realizarse en días, lo que podría cambiar el panorama político.

“Yo no creo que vaya a pasar de este fin de semana cuando (Morena) haga la encuesta. Tendrían que estarse llevando en los siguientes días para que el día 30 puedan dar a conocer la decisión final de quién encabezará la Cuarta transformación en Morelos y, por consiguiente, quién será la candidata o candidato al Gobierno del Estado. Entonces ya veo muy difícil que los números de las estadísticas se muevan mucho en cuestión de unos cuantos días… Entonces sí es difícil que se muevan”, dijo Pineda.

Con base en ello, el especialista reiteró su pronóstico: “El que tiene más posibilidades es Juan Salgado, por parte de los hombres, y por parte de las mujeres, Margarita Portal de Sarabia”.

“Todavía yo creo que vamos a ver en estos días cómo van dándose las cosas para poder ver cómo se perfilan. Yo creo que hay que esperar un poco, una semana, para tener claro cómo se están acomodando los perfiles”, dijo, por su parte, José Teodoro.

Me dio mucho gusto saludar a @mario_delgado presidente de nuestro #partido @PartidoMorenaMx y a quien reconozco el trabajo que ha realizado para que este gran #movimiento sea la principal fuerza #política del #país. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#VíctorMercado pic.twitter.com/XypzNqvgfr — Víctor Mercado Salgado (@Victor_MercadoS) October 19, 2023

LA EXCLUSIÓN DE MEZA

La Senadora Lucía Meza era la favorita de Morena para ir por la coordinación nacional; sin embargo, el enfrentamiento que mantenía con el Gobernador Cuauhtémoc Blanco podría ser su principal dificultad, según advertían especialistas desde hace meses.

“Lucía Meza ha llevado a cabo una campaña exitosa. Pero existe un odio completo y total hacia ella por parte del Gobernador del estado, ya que, a pesar de lo que pueda decir, ella estuvo asociada con Graco Ramírez. Cuauhtémoc Blanco no puede ni verla… Originalmente, formaba parte del equipo de Graco Ramírez, pero en algún momento entre 2015 y 2016, se unió a Morena y en 2018 se convirtió en parte del morenismo y llegó al Senado”, advertía un académico de la Universidad Autónoma de Morelos en julio pasado.

Hasta el 9 de octubre, Lucía Meza lideraba las encuestas. La encuestadora Massive Caller la mantenía como la puntera en sus encuestas. En mayo, por ejemplo, en su sondeo del 9 de mayo, en respuesta a la pregunta “¿quién le gustaría que fuera el candidato o candidata a Gobernador?”, ella obtuvo el 23 por ciento de las preferencias, seguida del Alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, quien obtuvo un 18.4 por ciento, otro que también quedó fuera. Para la encuesta del 11 de septiembre, Meza se posicionó con el 24.4 por ciento de apoyo y Juan Ángel Flores en segundo lugar con el 20.6.

En tanto que la encuesta de Demoscopia del 9 de octubre colocó a Lucía Meza con una preferencia del 29.50 por ciento, seguida de Rabindranath Salazar Solorio con un 20.40 por ciento, Juan Ángel Flores con un 11.50 por ciento y Margarita González Saravia con un 10.40 por ciento.

“Lo que ocurrió en Morena estos días no fue una acción en mi contra, fue un acto de miedo a la democracia y a la transparencia. Fue un acto en contra de ustedes, los morelenses que quieren un verdadero cambio hacia el progreso. Hoy sostengo con orgullo lo que siempre les he dicho: seguiré luchando por el gran amor y compromiso que tengo con las miles de familias morelenses y nuestra Tierra”, expresó la Senadora Lucía Meza en un video en sus redes el pasado 17 de octubre, luego de presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales (bajo el expediente SUP-JDC-511/2023) contra la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, mismo que fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal.

Ese mismo día se dio a conocer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió a trámite la impugnación, que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fue notificada del asunto y se le solicitó un informe respecto al proceso, a sus etapas, sus procedimientos de registro y valoración de los aspirantes, y del método de decisión.

La Sala Superior del @TEPJF_informa admitió nuestra demanda de derechos políticos. No vamos a dar un paso atrás en la defensa de la dignidad del pueblo de #Morelos. Esperamos justicia frente a violaciones a derechos fundamentales. 🇲🇽🕊 pic.twitter.com/1lK2XNgUjl — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) October 17, 2023

No obstante, el recurso de impugnación, de acuerdo con los especialistas, no le da muchas posibilidades o esperanzas a la aspirante.

“Ella va a tratar de que, a través de los órganos jurisdiccionales, se reponga el proceso o que la incluyan a ella. Pero esto va a ser un tanto complicado, va a ser muy difícil que lo logre. Primero, porque si ya presentó una impugnación ante la Sala Superior, lo más probable es que lo primero que le respondan es que tienen que agotar las instancias internas, es decir, primero tiene que impugnar ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, y si no le resuelven favorablemente, entonces puede recurrir a los órganos electorales. Y lo que ella anunció es que ya se fue directo al Tribunal, así que vamos a ver qué le resuelven, pero se ve muy complicado que pueda revertir la decisión que ya se tomó”, dijo Pineda.

Lucía Meza explicó en una entrevista con Milenio que la razón de su exclusión se basa en la apertura reciente de un proceso en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena: “Esto me parece arbitrario porque vulneran mis derechos. No sé cuánto tiempo tarde la Sala en resolver, pero quiero dejar claro que Morena vulneró mis derechos político-electorales porque esto es un tema de violencia política, y no se vale. Simplemente me dejaron de lado. Voy a agotar todas las instancias legales correspondientes”.

El proceso en contra de la Senadora se originó debido a cinco denuncias presentadas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en las cuales se le acusaba de mantener una relación con el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona. La Comisión actuó con rapidez al emitir medidas cautelares que resultaron en su exclusión de la contienda interna de Morena.

Meza no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de revisión ante la Comisión el 11 de octubre. En su recurso, argumentó la ilegalidad de la medida cautelar debido al daño irreparable que causaba a sus derechos políticos, la falta de fundamento de las denuncias en su contra y el agravio de ser víctima de violencia política de género. Sin embargo, para su decepción, su recurso fue desestimado, y la medida cautelar que implicaba vincular a la Comisión Nacional de Elecciones se ratificó “a efecto de que considere la no aprobación del registro del perfil de la C. Lucía Virginia Meza Guzmán ya que, bajo la apariencia del buen derecho, dicha aspirante mantiene posibles vínculos con el C. Uriel Carmona”.

La relación de Lucía Meza con Uriel Carmona se relaciona con un evento de la barra de Abogados de Morelos el 12 de julio pasado, en el cual ambos estuvieron presentes. Durante dicho evento, el Fiscal expresó su apoyo a la Senadora, declarando que iba a votar por ella: “No me sorprende que la senadora Lucy Meza esté aquí tendiéndoles la mano, y no lo digo como Fiscal, sino como morelense, yo voy a votar por ella”.

La Senadora, un día después, declaró a El Sol de Cuernavaca que el acto de Carmona se llevó a cabo con la clara intención de dañar su imagen y se desvinculó de él: “Hubo una relación de respeto, pero él no forma parte de mi equipo político, ni lo elegí personalmente; fue seleccionado por la legislatura local, y ni siquiera me encontraba en el estado cuando lo eligieron. No tengo ninguna relación directa con él, y creo que actuó con la intención deliberada de perjudicar mi imagen.”

Lucía Meza, a quien se ha relacionado y señalado como parte del grupo del exgobernador Graco Ramírez, ha culpado de su exclusión al propio Gobernador Cuauhtémoc Blanco y su grupo, con quien ha estado enfrentada desde el inicio de la administración. Un aspecto que no es nuevo y que ya advertían los expertos que dicha confrontación sería una dificultad para la Senadora.

Por su parte, el pasado 16 de octubre, entrevistado por diversos reporteros, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco negó que haya interferido en el proceso interno y se deslindó de la exclusión de Meza.

“No tengo nada que opinar, es decisión de ella, es su tema… Pregúntenle a quienes le están haciendo daño. Yo ni me meto. Yo no voy a caer en problemas ni en discusiones, ni en dimes y diretes. Yo no me meto… No tengo contacto con ellos”, respondió el mandatario a los medios cuando se le cuestionó sobre el proceso.

OPOSICIÓN Y ¿LUCIA MEZA A OTRO PARTIDO?

Lucía Meza parece estar considerando seriamente la posibilidad de un cambio de partido político, ya que ha revelado a diversos medios locales y nacionales que ha recibido invitaciones de distintas organizaciones políticas. Ella busca estar en la boleta electoral en 2024, sin importar la vía que deba seguir.

Sin embargo, cambiar de partido en medio de una contienda electoral no le garantizará el mismo nivel de éxito, según el politólogo Marcos Pineda, quien explicó que cuando un candidato cambia de partido, en general, suelen enfrentar desafíos significativos en las preferencias electorales, especialmente si estaban bien posicionados en su partido anterior.

“Ya lo hemos visto en otras elecciones cuando en el partido tiene la mayor cantidad de preferencias electorales, quienes aspiran y se cambian a otro partido porque no llegaron a ser candidatos, esto les afecta. Eso ya se ha visto en otras elecciones, salvo casos muy contados, casos históricamente contados como el de Ricardo Monreal, por ejemplo, –cuando deja el PRI, se va como candidato al Gobierno de Zacatecas y él gana la contienda y eso hace historia–. Pero esos son casos muy raros, la inmensa mayoría de las ocasiones lo que sucede es que dejan a los partidos que tienen grandes preferencias electorales y cuando se postulan por otro partido ya no tienen la misma cantidad de preferencia”, detalló.

El peso de la marca partidaria es un factor clave en la política, y Morena es un partido con una presencia sólida, de acuerdo con el especialista.

“Sería cuestión de que, una vez que siendo postulada, se evaluara cuánto pudo conservar intenciones de voto a su favor. Pero sería muy difícil que pudiera ganarle a Morena, la marca partidaria pesa muchísimo”, destacó.

En cuanto a la oposición, ya se han propuesto algunos nombres para el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, los especialistas insisten en que las perspectivas de la oposición para ganar las elecciones son limitadas en este momento.

“El Frente (Amplio por México) está medio muerto, no se ha involucrado a la ciudadanía, no son personas que estén involucradas en la sociedad civil. En el frente, están personas relacionadas con Graco, exfuncionarios, entonces no vemos un cambio”, destacó José Teodoro Lavin.

Dentro de las propuestas del Frente Amplio, el PAN ha sugerido a Dalila Morales, quien es la presidenta del PAN en Morelos, así como a Mayela Alemán, quien tiene vínculos cercanos con Xóchitl Ruiz y es exesposa del exgobernador Marco Adame.

Además, se ha mencionado a José Luis Uriostegui Salgado, quien es el Presidente municipal de Cuernavaca, y a Ricardo Dorantes San Martín, quien previamente ha sido candidato a diputado.

En cuanto al PRD, se ha propuesto a Matías Quiroz Medina, quien ocupó el cargo de Secretario de Gobierno en el sexenio pasado. También se menciona a Adriana Díaz, quien es la Secretaria General del PRD a nivel nacional.

Por parte del PRI, las propuestas incluyen a Jorge Morales Barousse, quien es un exgobernador; Eliasib Polanco Saldívar, actual diputado local; y Laura Ocampo, quien actualmente ocupa el cargo de Secretaria General del PRI en Morelos.

En Movimiento Ciudadano, la diputada federal Jessica Ortega es una de las que se perfila como propuesta como candidata. Además, se ha sumado recientemente a la búsqueda de la candidatura el General Alfonso Duarte Mujica, ex comandante de las tercera y octava región militar, quien previamente estaba interesado en la candidatura por el Frente Amplio por México, pero ahora busca ser candidato por Movimiento Ciudadano.

Movimiento Ciudadano, señaló Pineda, a pesar de tener entre 5 y 7 puntos porcentuales, podría obtener un impulso significativo al presentar a un candidato con experiencia en seguridad y combate a la corrupción. La figura de un general de división retirado podría diferenciarse claramente de otras candidaturas y aportar votos adicionales al partido.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.