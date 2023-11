La Cámara de Diputados avala, en lo general y particular, PEF 2024; pasa al Ejecutivo

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves, en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El documento, avalado en lo particular con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, prevé un gasto neto total de nueve billones 66 mil 45.8 millones de pesos, es decir, un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023, y estima un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos.

Durante la discusión en lo particular, y de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria del Anexo RA-1 al Anexo RA-62, se desahogaron alrededor de tres mil 93 reservas impulsadas por diputadas y diputados de Morena, del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT), de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En un comunicado, la Cámara Baja detalló que se trató de “propuestas de modificación a la totalidad del dictamen”, por lo que en la sesión, marcada por intensos enfrentamientos, “se presentaron un total de 280 oradores en tribuna” para exponer sus argumentos.

El pleno aceptó modificaciones al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, validado en lo general, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, en la sesión presencial iniciada desde el lunes 6 de noviembre.

Entre los cambios que admitieron, se encuentra la reserva presentada por la Diputada Irma Juan Carlos, de Morena, para modificar la fracción IV y adicionar la fracción VII del artículo 24, perteneciente al Capítulo VI referente al Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Con estas adecuaciones, se estipula que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados podrán integrar un grupo de trabajo encargado de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral Pueblos Indígenas.

De igual manera, se establece en la fracción VII que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) podrá emitir opinión sobre los programas previstos en dicho Anexo, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada, y cuente con perspectiva de género, derechos indígenas y pertinencia cultural.

Asimismo, se aceptó la reserva presentada por Marcos Rosendo Medina Filigrana, Diputado morenista, para adicionar el artículo décimo cuarto transitorio, donde se determina que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), referidos en el decreto publicado el 27 de octubre de 2023, se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán “Otis” en Guerrero.

Al respecto, el legislador aseguró que “esta modificación representa la oportunidad de hacer un acto de Estado, donde concurran los tres poderes: la propuesta del Presidente de la República, la adhesión de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y la voluntad política de los grupos parlamentarios”.

Aunque se tomó esa decisión, su aplicación tendrá que esperar, ya que una Jueza federal otorgó ayer una suspensión para prohibir que los más de 15 mil millones de pesos de dichos fideicomisos se utilicen en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, los municipios más devastados por el impacto de “Otis”, huracán que golpeó el pasado 25 de octubre con la potencia de la categoría 5.

Elizabeth Trejo Galán, Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos sea destinado a las y los damnificados del huracán en Guerrero.

Justo sobre este tema se pronunció ayer Julieta Andrea Ramírez Padilla, Diputada de Morena, quien criticó que la oposición y, específicamente, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, legisladora del PAN y esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, defendieran que los fondos de los fideicomisos se mantuvieran para costear los privilegios de la élite del Poder Judicial.

“Defienden lo indefendible: defendieron a Lorenzo Córdova, defendieron los privilegios de los Ministros del Poder Judicial y cómo no, cómo no los van a defender si aquí está la Diputada que no sé con qué cara, no sé con qué cara… Mira, de volada voltea porque bien sabe que le voy a decir a ella”, declaró.