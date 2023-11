La Comisión de Presupuesto de Diputados inicia discusión sobre el Presupuesto de 2024

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados inició la discusión del Presupuesto 2024, último año del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde legisladores de Morena y aliados prevén recortes al Poder Judicial, INE, INAI y Cofece.

El dictamen, que prevé un gasto neto total de nueve billones 66 mil millones de pesos y recortes a órganos autónomos y al propio Congreso, fue criticado por los diputados de oposición, quienes señalaron al Gobierno y su partido Morena de privilegiar el clientelismo y olvidar a los damnificados del huracán “Otis” en Guerrero.

El dictamen del Presupuesto 2024, que podría aprobarse hoy y turnarlo a la Mesa Directiva para su votación general en el Pleno el próximo lunes, recortó seis mil 465 millones de pesos al Poder Judicial. De éstos, cinco mil 375 millones corresponden al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 321.9 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al Tribunal Electoral le recortaron 767.1 millones de pesos.

Al Instituto Nacional Electoral (INE) le quitarán 5 mil 3 millones de pesos, al El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 71 millones y 86 millones a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En este recorte presupuestario, por primera vez los diputados se autorecortan 937 millones de pesos y al Senado se les restarán 410.3 millones de pesos. La CNDH, la FGR y al Instituto Nacional de Telecomunicaciones quedarán con el presupuesto que solicitaron. En la primera ronda de la reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que inició a las 17 horas, la Diputada Margarita Zavala criticó el dictamen por olvidar a los afectados por “Otis” y consideró que le presupuesto es “vengativo” al recortar a los órganos autónomos.

“Para nosotros en el grupo parlamentario del PAN y para la oposición en general hay una persona privilegiada en el presupuesto de 2024 y se llama el Gobierno de México, el Gobierno de Morena, y no al pueblo de México; segundo, es un presupuesto injusto socialmente hablando, y tercero es un presupuesto vengativo”, dijo en su turno.

Agregó que privilegia al Gobierno por la discrecionalidad en el manejo de miles de millones de pesos, mientras que para los guerrerenses no hubo ninguna mención: “tal parece que este presupuesto le apuesta a la entrega directa de dinero para generar la dependencia y no el desarrollo y la reconstrucción”.

En defensa del dictamen de Presupuesto 2024, el Diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, destacó que en el proyecto los propios diputados y senadores hicieron una reducción en su presupuesto y explicó las reducciones a los órganos autónomos como el INE.

“El ajuste se explica en la página 212 del dictamen, pero como siempre la oposición no lee, por ejemplo, en el ajuste del INE, que pasaría de 37 mil a 32 mil millones se refiere al presupuesto precautorio que en este momento no necesitan y no hay ningún riesgo en las elecciones de 2024”, dijo.