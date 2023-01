Jill Biden visita la Basílica de Guadalupe en compañía de Beatriz Gutiérrez Müller

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitó la Basílica de Guadalupe acompañada por la escritora y esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, luego de su arribo a la Ciudad de México previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Al llegar a la Ciudad de México, la primera dama de los Estados Unidos visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe con Beatriz Gutiérrez Müller”, compartió en un tuit Valdivia junto a la fotografía.

Upon arrival to Mexico City, @FLOTUS visited the Basilica of Our Lady of Guadalupe with @BeatrizGMuller. pic.twitter.com/GxFwgnQrnd

