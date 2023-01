Biden visita frontera de México y EU; llega a El Paso antes de partir rumbo a México

-Información en desarrollo

Por Colleen Long

El Paso, Texas, EU, 8 de enero (AP) — El Presidente Joe Biden llegó el domingo a El Paso para visitar la frontera entre Estados Unidos y México, su primer viaje allí como mandatario después de dos años de señalamientos de republicanos, que lo han criticado por ser blando con la seguridad fronteriza mientras el número de migrantes que cruzan se ha disparado.

Se espera que el Presidente se reúna con funcionarios fronterizos para discutir la migración, así como el aumento del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, que están provocando un aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Today, I’m traveling to El Paso to visit the border and meet with local leaders.

Our border communities represent the best of our nation’s generosity and we’re going to get them more support while expanding legal pathways for orderly immigration and limiting illegal immigration.

— President Biden (@POTUS) January 8, 2023