FOTOS: Abditosaurus, nueva especie de titanosaurio de hace 70 millones de años

Con 18 metros de largo y 14 toneladas, el Abditosaurus kuehnei sería considerado el mayor tipo de dinosaurio del dominio iberoarmoricano.

Barcelona (España), 8 feb (EFE).- Un grupo de investigadores ha descubierto en un yacimiento de la comarca del Pallars Jussà (Lleida, España) una nueva especie de dinosaurio, de 18 metros de longitud y un peso de unas 14 toneladas, que vivió en los Pirineos hace 70 millones de años.

Sus dimensiones, con casi 18 metros de largo y un peso estimado de 14 toneladas, lo convierten en el mayor tipo de dinosaurio del dominio iberoarmoricano, la antigua región que actualmente agrupa la Península Ibérica y el sur de Francia.

Durante el Cretáceo superior (hace entre 83 y 66 millones de años), Europa era un extenso archipiélago formando por decenas de islas y las faunas que evolucionaron tendieron a ser formas pequeñas o incluso enanas debido a la limitación de alimento que implica vivir en una isla.

Welcome Abditosaurus kuehnei, a new #dinosaur species from the Pyrenees described today in @NatureEcoEvo 👉 https://t.co/kse5TNavCz pic.twitter.com/PcmwhAqE6k

Los restos de este dinosaurio consisten en diversas vértebras y costillas del tronco y huesos de las extremidades y las cinturas pélvicas y escapulares, pero destaca especialmente un fragmento semiarticulado del cuello formado por 12 vértebras cervicales, algunas fusionadas entre sí.

En las distintas campañas de excavación se han podido recuperar hasta 53 restos del esqueleto del animal.

Los fósiles del esqueleto de Abditosaurus podrán contemplarse en el nuevo Museo de la Conca Dellà, en Isona (Lleida), que está previsto que se inaugure durante el primer trimestre de este año.

We have our first dinosaur of 2022!

Please welcome Abditosaurus kuehnei! pic.twitter.com/w3PiCDcSJK

— Joschua Knüppe (@JoschuaKnuppe) February 7, 2022