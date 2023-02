¿Facebook, Instagram y Twitter se cayeron? Usuarios reportan fallas en México y AL

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La red social Twitter registró fallas esta tarde en su servicio momentos después de que Facebook e Instagram también presentaran afectaciones.

Los usuarios de las principales ciudades del país son los que tendrían problemas con las aplicaciones, de acuerdo con el portal Downdetector, los usuarios de las principales ciudades de México tienen problemas con Twitter.

Las quejas de los internautas llegaron hasta el máximo nivel a las 16:00 horas de este miércoles, algo fuera de lo que comúnmente se mantendría cualquier otro día.

Like this if your twitter is down too. pic.twitter.com/6rZxqho8qV

— Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) February 8, 2023