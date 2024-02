El censo de búsqueda elimina a Esmeralda, icono de la desaparición de niñas en México

José Luis y su familia volaron hasta Ciudad de México para exigir justicia por la desaparición de su hija Esmeralda, la cual acaba de cumplir 14 años de desaparecida. A ella se unieron otras madres y padres de familia que siguen buscando a sus hijas e hijos que desaparecieron sin dejar ningún rastro. No hay respuestas, no hay justicia, solo un vacío e impotencia en cada una de las familias. Pero si hay esperanza y es lo que los mueve a seguir luchando. Y como decía en la lona que se puso frente a SEGOB con los ojos de Esmeralda: “Que la intensidad de mi mirada les recuerde cada vez que fingieron ceguera ante nuestra realidad”. Que no se nos olvide que van mas de 100 mil desaparecidos en México. No, no los olvidamos. Hasta encontrarles. #joseluiscastillo #esmeraldacastillo #nomeolvidenfaltoyo #desapariciones #desaparicionforzada #protesta #activismo #feminismo

