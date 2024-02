La contaminación en Monterrey tiene que ver con la presencia de muchas empresas: AMLO

La Refinería de Cadereyta ha sido señalada de ser una de las fábricas que más contamina en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la alta contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) es por la cantidad de empresas que existen en la región y no exclusivamente por la Refinería de Cadereyta.

Desde Palacio Nacional, el mandatario compartió que existe un estigma de que la refinería es el factor principal de la contaminación en la ZMM, pero que existen estudios que prueban lo contrario.

“Hay un hecho, la contaminación en Monterrey y en la zona conurbada, que tiene que ver con la presencia de muchas empresas. Últimamente he estado viendo que se culpa a la Refinería de Cadereyta, se han hecho estudios, se puede probar, un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex [Petróleos Mexicanos], para que expliquen cómo la refinería cuida el no afectar, el no violentar las normas, el apegarse a las normas que establecen las leyes”, dijo.

“Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas, nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa a la refinería”, agregó.

El Presidente señaló que se tienen que aplicar las normas para que no haya privilegios a empresas, y con ello, cuidar la salud de la ciudadanía, pero apuntó que, a pesar de ser un tema relevante, se debe esperar por la temporada electoral porque se puede utilizar con propósitos políticos.

“Pienso que poco a poco se tienen que ir aplicando las normas, que no haya violaciones, que no haya privilegios para ciertas empresas, y que no haya corrupción”, expresó.

“Para que se cuide la salud de la gente en general, con mucha objetividad. No creo que sea, sinceramente lo digo, el momento más adecuado, porque estamos en temporada electoral, entonces todos se usa con propósitos políticos, electorales o politiqueros, de modo que, es un asunto que hay que atenderlo desde luego pero esperar a que se asienten las cosas. Ya son cuatro meses los que faltan, menos, tres meses y como 20 días, y ya”, añadió.

El pasado 28 de enero, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que enviará una iniciativa al Congreso del estado para exigir el cierre de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cadereyta, debido a que es una de las principales contaminadoras en la entidad.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario estatal hizo una reflexión sobre el futuro que le espera a la población del estado con una empresa contaminante, por lo que destacó que la reubicación de dicha infraestructura es la única solución.

“La reubicación es la única solución efectiva y de largo plazo para enfrentar la contaminación en el Área Metropolitana, hoy como cientos de ciudadanos hago un llamado al Gobierno federal y Pemex, es momento de dejar las Refinerías en el pasado y ver por el futuro”.

Asimismo, señaló que su Gobierno está comprometido con la promesa de un medio ambiente sano, aire limpio y energía renovables, por ello, busca restablecer la refinería para evitar el aire sucio en Monterrey.

“Es absurdo que se ponga en juego la salud de nuestros niños y niñas por la obstinación de mantener una fuente de energía del pasado (…) La Refinería de Cadereyta es una de las principales razones por las que tenemos varios días del año fuera de norma y respirando aire sucio”, se lee.

Por ello, Samuel García instó a las autoridades federales y de Pemex a cerrar la refinería de Cadereyta. Incluso, detalló que otros países como Singapur y Japón han logrado adaptar zonas industriales lejos de las áreas residenciales.

“La refinería debe irse de Cadereyta porque no podemos seguir comprometiendo nuestra salud y la de las generaciones futuras. […] Hoy, como cientos de ciudadanos, hago un llamado al Gobierno federal y a Pemex, no podemos seguir comprometiendo la salud de las y los neoleoneses y la de las generaciones futuras”, concluyó García Sepúlveda.