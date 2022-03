La OMS ve como posibilidad la actualización de las vacunas contra COVID-19

Madrid, 8 de marzo (Europa Press).- El Grupo de Asesoramiento Técnico sobre la Composición de la Vacuna contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido que es posible que sea necesario actualizar la composición de las vacunas actuales contra la COVID-19, debido a su evolución continua y la posible aparición de nuevas variantes, para mantener la protección contra la enfermedad, al tiempo que se garantiza la amplitud de la respuesta inmunitaria contra las variantes circulantes y emergentes.

De esta manera, afirman que, cuando las vacunas actualizadas estén disponibles, una proporción sustancial de la población mundial habrá estado expuesta al SARS-CoV-2, ya sea como resultado de la vacunación y/o de una infección previa. También existen incertidumbres considerables sobre cómo seguirá evolucionando el virus y las características antigénicas de las futuras variantes. Dada la transmisión generalizada de Ómicron a nivel mundial, la posibilidad de su evolución continua es alta y puede surgir una nueva variante antes de que se pueda producir y distribuir a gran escala una vacuna actualizada.

WHO’s Technical Advisory Group on #COVID19 Vaccine Composition reviews the evidence on COVID-19 variants of concern and their impact on the performance of the vaccines https://t.co/43qmoMhODO pic.twitter.com/nCnMYJgK7s

