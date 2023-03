AMLO se reúne con directivos de Tesla para revisar el proyecto de la planta en NL

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con directivos y técnicos de Tesla para revisar el proyecto de la planta automotriz que instalarán en Nuevo León.

Tesla eligió al estado de Nuevo León para la instalación de su nueva planta, que implicará una inversión de más de 6 mil millones de dólares, debido a la cercanía que tiene esa zona con el territorio estadounidense, al tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC) y a la presencia de proveedores, afirmó el viernes pasado el Gobernador estatal, Samuel García.

El Gobernador admitió que, tras las primeras informaciones que comenzaron a circular sobre la llegada de Tesla a ese estado mexicano, se desató una euforia que permitió que a partir de noviembre se instalaran en el estado industrial 20 empresas proveedoras. Espera que en los próximos meses lleguen entre 20 y 30 proveedores más.

El interés generado con el anuncio de la llegada de Tesla no ha sorprendido a las autoridades mexicanas, que aseguran que la operación con los directivos de la automotriz se venía cocinando desde hace más de un año.

Se prevé que en la primera fase genere 6 mil empleos directos y más de 20 mil indirectos, y esperan un incremento de casi 30 por ciento de la inversión extranjera directa, en comparación con el 2022, así como un salto de las exportaciones y del sector automotriz, que supone la tercera parte de las ventas externas del país. Tesla pretende producir un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en México.

Sobre el inicio de la construcción de la planta en el municipio de Santa Catarina, en el este de la zona metropolitana de Monterrey, capital estatal, aún no hay fecha precisa, pero las autoridades estiman que podría arrancar en unos tres meses.

