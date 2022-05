Justin Trudeau realiza un viaje sorpresa a Ucrania; recorre varios puntos de Irpin

Kiev, 8 abr (EFE).- El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, llegó hoy a Ucrania en una visita no anunciada, según informó la Alcaldía del municipio de Irpin, en la región de Kiev.

Trudeau recorrió varios puntos de esa localidad acompañado de su Alcalde, Oleksandr Markushin, de acuerdo con el portal ucraniano Ukrinfrom.

La visita del líder canadiense se produce coincidiendo con la cita virtual de los líderes del G7, que tendrá lugar esta tarde y en la que se prevé la intervención del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La cumbre telemática de las grandes potencias -Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, además de Canadá- fue anunciada el viernes por el Gobierno alemán, país que ejerce la presidencia de turno del G7.

Je suis en Ukraine avec @cafreeland et @melaniejoly aujourd'hui. Nous sommes ici pour montrer notre soutien à l'Ukraine et à son peuple. Notre message au président @ZelenskyyUa et aux Ukrainiens est le suivant : le Canada sera toujours avec vous. Détails sur notre visite à venir.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022