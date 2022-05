Director de Seneam renuncia tras polémica por “conflicto” para coordinar AICM y AIFA

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– El titular de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Víctor Hernández, presentó su renuncia al puesto efectiva a partir de este lunes 9 de mayo, de acuerdo con una fotografía de la renuncia que circula en redes sociales y que fue compartida por diversos periodistas especializados.

En la misiva, destinada a Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SICT), Hernández dice: “Me permito presentar con carácter de irrevocable mi renuncia, con efectos a partir del 9 de mayo del presente año, al puesto de Director General de Servicios a la Navegación en el Espacio Mexicano, puesto que venido desempeñando con responsabilidad desde el 1 de diciembre de 2018”.

“Deseo manifestar me han sido cubiertas todas las prestaciones a las que tengo derecho, así como los sueldos que devengados. Por último, deseo expresarle mi reconocimiento por el tiempo en que me permitió formar parte de su equipo de trabajo, deseando el mayor de los éxitos en la encomienda que no está asignada”, indicó.