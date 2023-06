Jornada violenta: asesinan a 7 en Veracruz; ataque armado deja 5 muertos en Chihuahua

Hasta el momento se desconocen los motivos de los ataques ocurridos; varios objetos fueron asegurados en la localidad chihuahuense donde aconteció la balacera.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- Dos hechos violentos marcaron el final de la noche de ayer: uno, en Perote, Veracruz, donde asesinaron a siete personas; y otro que dejó cinco muertos en el municipio de Madera, en el estado de Chihuahua.

El primer suceso ocurrió a las 20:30 horas en la comunidad de Sierra de Agua, ubicada en el municipio veracruzano de Perote, donde siete personas fueron víctimas de un multihomicidio.

Los cuerpos, que han sido asegurados por autoridades municipales, se encontraron en un predio a orillas de la carretera federal Perote-Xalapa.

Las víctimas identificadas responden a los nombres de Tomás y Teresa, de 58 años; y Francisco y Tomás, de 28 años de edad.

Las otras tres personas siguen en calidad de desconocidas.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Los agresores se dieron a la fuga a bordo de una camioneta gris, informaron autoridades locales; sin embargo, todavía se desconoce el motivo del ataque.

CINCO PERSONAS MUEREN EN MADERA, CHIHUAHUA

El poblado de Chuhuichupa, en el municipio de Madera, en Chihuahua, hubo un ataque armado donde cinco personas murieron.

La Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua dio a conocer en un comunicado que elementos de la dependencia acudieron a la zona luego de que recibieran un reporte de disparos.

Al lugar también arribó personal de la Agencia Estatal Investigación (AEI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

En el lugar localizaron cartuchos percutidos de diversos calibres, así como un campamento con parapetos de piedra.

Asimismo, encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años sin vida y con heridas de arma de fuego. El hombre portaba vestimenta camuflajeada y chaleco táctico.

A unos 30 metros del primer hallazgo, otros cuatro cuerpos fueron encontrados. Todas correspondían a personas del sexo masculino sin identificar, con heridas de fuego y también con vestimenta táctica.

Sus edades aproximadas son de 39 a 45 años.

En el sitio también fue asegurado lo siguiente:

– Un arma larga calibre .223.

– Un chaleco balístico con sus placas. Un chaleco porta cargadores.

– Cinco cascos balísticos.

– Cartuchos percutidos de diferentes calibres.

– 143 cartuchos útiles calibre 7.62X39.

– 12 cargadores para calibre 7.62X39.

– Cuatro cargadores para calibre .223., desabastecidos.

– Una placa solar.

– Diversos víveres.