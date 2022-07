“La Roca” Johnson presentará la cinta Black Adam en la Comic Con de San Diego

La cinta Black Adam llegará a los cines el 21 de octubre de este año mientras que la secuela de Shazam hará lo propio el 21 de diciembre.

MADRID, 8 de julio (EuropaPress).- Después dos ediciones afectadas por la pandemia del coronavirus, la San Diego Comic Con volverá a ser presencial y estará cargada de estrellas y novedades. Y una de ellas la ha anunciado el mismísimo protagonista de Black Adam, Dwayne Johnson, quien ha confirmado que acudirá a la cita que se celebrará del 21 al 24 de julio para presentar la cinta protagonizada por el antihéroe de DC.

Así lo ha hecho saber el protagonista de Jungle Cruise a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que asegura que “los rumores son ciertos” y acudirá a la Comic Con de San Diego el sábado 23 de julio en el Hall H. No contento con eso, también confirmó la presencia del director de Black Adam, Jaume Collet- Serra, junto a algunos miembros del reparto que en la cinta encarnan a la Sociedad de la Justicia de América.

Y para regocijo de los fans, junto al mensaje publicado por Johnson, Warner Bros. lanzó un nuevo teaser de Black Adam, destacando así su presencia en el evento.

Claro que no será la única sorpresa que el estudio tiene preparada para el evento. De hecho, a pesar de que The Hollywood Reporter informó que entre los planes del estudio no se encontraban presentar el filme protagonizado por Ezra Miller, The Flash, o Blue Beetle con Xolo Maridueña, cuyos estrenos están previstos para 2023, Zachary Levi, el protagonista de Shazam, también ha dado una sorpresa a los fans.

El actor reveló a través de su cuenta en Instagram que acudirá a la Comic Con para presentar la secuela de Shazam, Fury of the Gods en el panel de Warner en la Comic Con 2022.

“¡Heyooo! Estoy muy emocionado de anunciar que SHAZAM: ¡¡¡FURIA DE LOS DIOSES estará en la #SDCC este año!!! Nos vemos todos en el Hall H, el sábado 23 de julio por la mañana. ¡No puedo esperar para compartir este momento y ver sus iluminados rostros! ¡¡¡Qué nervios!!!, reza el tuit de la cuenta oficial de Shazam que compartió el mensaje de Levy a los fans del filme dirigido por David F. Sandberg.

De esta manera, a pesar de no compartir juntos escenas, Levy, que encarna en la gran pantalla a Shazam, se verá las caras con su némesis en las grapas, el también llamado hombre de negro a quien Johnson pondrá rostro en el filme de Collet-Sierra. Black Adam llegará a los cines el 21 de octubre de este año mientras que la secuela de Shazam hará lo propio el 21 de diciembre.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press