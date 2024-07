El líder nacional del PRI altera estatutos y se pone a sí mismo la corona hasta 2032

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría llegar a 100 años de vida de la mano del mismo dirigente que ha acercado esta fuerza política a su desaparición. Este 7 de julio el priismo avaló una reforma que permitirá a Alejandro Moreno Cárdenas, su dirigente nacional, postularse para mantener el mando hasta 2032.

La Asamblea Nacional número 24 del partido se realizó después de días de reclamos de exdirigentes del partido, exgobernadores y cientos de militantes que exigen quitarle el control del priismo a Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”.

Más de 3 mil militantes votaron por reformar el artículo 178 de los estatutos del PRI para permitir que tanto “Alito” como Carolina Viggiano, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, así como quienes encabezan los comités directivos estatales puedan ser electos hasta por tres periodos consecutivos. Las y los dirigentes actuales podrán participar en el proceso de renovación ordinario que se realice en los próximos meses.

Alejandro Moreno fue electo para dirigir el PRI de 2019 a agosto de 2023, pero a finales de 2022 impulsó cambios a los estatutos del partido que le permitieron extender su gestión hasta agosto de este año, con el argumento de esperar la elección federal. La reforma a los estatutos le permitiría extender su presidencia hasta 2032, pues ya cumplió un primer periodo y ahora puede aspirar a ejercer dos más de cuatro años.

Pese a que priistas expusieron que se convocó a la Asamblea Nacional de manera apresurada, sin una reflexión sobre la elección federal del 2 de junio que colocó al partido como la tercera fuerza política, tanto “Alito” Moreno como quienes encabezaron las discusiones previas defendieron que la decisión no se tomó para favorecerlo y, dijeron, fue un proceso democrático realizado después de más de 500 asambleas municipales, 32 asambleas estatales y cuatro mesas temáticas con representantes de distintos estados.

“No se amplía el mandato lo que sí se hace se hace una reforma para que todos los comités municipales comités, estatales y comités y Comité Nacional pudiera reelegirse, pudiera participar o continuar después de otro producto, un proceso electoral de determinado período hasta por dos períodos más.

“No es una ampliación del mandato, sino que se le permite a los presidentes, secretarías generales de los comités municipales, de los comités estatales y del Comité Nacional participar en la elección de dirigentes hasta en tres elecciones consecutivas. No veo beneficio para Alejandro Moreno, es la oportunidad de volver a participar en un proceso […] eso es una apreciación de quienes intentan y han intentado siempre desprestigiar al PRI”, dijo en entrevista Gaspar Quintal, presidente de la Mesa de Estatutos y dirigente del partido en Yucatán.

A la Asamblea Nacional acudieron militantes de distintos estados para acompañar con porras y tambores a sus delegaciones, pero algunos lamentaron que su voz y su voto no fueron considerados, un reclamo que ya se había replicado en las últimas semanas.

Alejandro Arévalo, un militante de la Ciudad de México, acudió este domingo al Pepsi Center de la Ciudad de México con la intención de participar porque, dijo, este evento fue promocionado “como un debate plural político abierto a todas la sociedad priista”, al no conseguirlo rompió una puerta de cristal del acceso al Pepsi Center de la Ciudad de México, donde se realizó la reunión, y logró entrar junto a más militantes, pero no les permitieron la entrada al salón donde se votó la reforma a los estatutos.

“La Asamblea Nacional nos quedó a deber, muchos votaron, pero hubo mucha gente que no, muchos también se quedaron afuera. Se sentía el ambiente polarizado”, externó Arévalo al hablar sobre su preocupación de que la dirigencia del PRI no escuche más voces.

“No sé si las intenciones [de Alejandro Moreno] sean malas, pero siento que no ha volteado a ver a toda la militancia, le hace falta un poco más de pluralidad al partido”, expuso.

Una vez aprobadas las reformas que le permitirán seguir al frente del PRI, Moreno Cárdenas argumentó que el proceso de modificación de estatutos del partido estuvo abierto a la militancia, pues aseguró que quienes quisieron expresarse acudieron a las asambleas municipales y estatales, así como a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, desde junio, cuando el PRI publicó la convocatoria al encuentro nacional, militantes en distintos estados y exdirigentes denunciaron que limitaron su participación para priorizar la de las personas cercanas a la dirigencia nacional.

Todo el que quiso hablar en el partido, acudió a las Asambleas Municipales, Estatales y la Nacional. ¡Quien no es del partido, quien no lo ama, no lo puede defender! #24AsambleaNacional pic.twitter.com/1KhKpVhfe7

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 7, 2024