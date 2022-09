Hace 31 mil años ya había amputaciones quirúrgicas. Un esqueleto sirve como evidencia

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- El esqueleto de 31 mil años de un adulto hallado en una cueva en Indonesia, al que le falta el pie y parte de la pierna izquierdos, revela la prueba más antigua de amputación quirúrgica.

Se cree que el descubrimiento, publicado en Nature, es anterior a otros casos de “operaciones” de la edad de piedra encontradas en sitios de Eurasia por decenas de miles de años.

El profesor Maxime Aubert del Centro de Investigación Social y Cultural de la Universidad de Griffith, colíder del proyecto de investigación realizado con el Centro de Arqueología, Lengua e Historia de Indonesia, dijo en un comunicado que el nuevo hallazgo salió a la luz en 2020 durante una excavación arqueológica en Liang Tebo.

Liang Tebo es una cueva de piedra caliza en la remota región de Sangkulirang-Mangkalihat del este de Kalimantan, la parte indonesia de Borneo, a la que solo se puede acceder en barco en ciertas épocas del año.

El análisis realizado por la paleopatóloga Dr. Melandri Vlok (Universidad de Sydney) confirmó crecimientos óseos reveladores relacionados con la curación, lo que sugiere que la extremidad fue intervenida quirúrgicamente.

Anteriormente, la investigación arqueológica en Eurasia y las Américas había descubierto huesos humanos que mostraban signos de cirugías prehistóricas, incluidos agujeros perforados en cráneos (trepanación).

Sin embargo, hasta ahora, la evidencia más antigua revelada hasta ahora para la cirugía de amputación comprendía el esqueleto de siete mil años de antigüedad de un anciano granjero de la Edad de Piedra de Francia, cuyo antebrazo izquierdo había sido cuidadosamente amputado justo por encima del codo.

“La datación directa de los restos resultó ser una tarea desafiante”, dijo el profesor asociado Renaud Joannes-Boyau, jefe del Grupo de Investigación de Geoarqueología y Arqueometría de la Universidad Southern Cross, a quien se le encomendó la tarea de calcular la edad del fósil.

Al medir la cantidad de radiación recibida por el esmalte dental durante el entierro, la profesora asociada Joannes-Boyau pudo confirmar que el individuo murió hace unos 31.000 años, de acuerdo con la edad de radiocarbono del sedimento.

