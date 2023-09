Panistas insisten en que no se legalizará aborto en GTO a pesar de decisión de SCJN

Por Patricio Cerna

Guanajuato, 8 de septiembre (Zona Franca).– Las diputadas locales del PAN, Katya Soto Escamilla y Martha Hernández Camarena dejaron en claro que están en contra de la interrupción del embarazo, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se criminalice a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

En entrevista, Katya Soto, actual presidenta del Congreso, comentó que en Acción Nacional no “no hay vuelta de hoja” en cuanto a sus ideologías y siempre se defenderá la vida desde la concepción.

Argumentó que en discusiones anteriores se han analizado las iniciativas para despenalizar el aborto y se ha tomado una decisión, y en este caso, ante la posibilidad de un nuevo debate, dijo que se deberá analizar el tema, aunque insistió en que se defenderá la vida.

“Pues la postura del PAN, y ahorita te contesto como Diputada del PAN, es que estamos a favor de la vida, no hay vuelta de hoja, es nuestra postura y es parte de nuestra ideología política y como lo personal que cada uno sentimos y por eso es que compartimos estar en Acción Nacional porque estamos a favor de la vida”.

A las posturas panistas se sumó la del dirigente estatal del partido, Eduardo López Máres, quien dijo que está a favor de que no se criminalice a las mujeres, pero defenderá la vida desde su concepción.

Lo anterior al ser cuestionado sobre si habría un llamado a la bancada panista en el Congreso local para que se legisle la despenalización de la interrupción del aborto ante este nuevo amparo.

Expresó que lo primero que deberán hacer es analizar el amparo de la Suprema Corte para ver el impacto que tendría y con base a esto proceder con el ejercicio legislativo.

Por su parte, Martha Hernández Camarena también se dijo abierta a analizar cualquier iniciativa en este sentido, pero adelantó que en todo momento se va a pugnar por defender la vida desde la concepción.

​​La presidenta de la comisión para la Igualdad de Género, la priista Yulma Rocha Aguilar, esta resolución es un avance en el respeto a los derechos reproductivos de la mujer, tema en el cual el PAN en Guanajuato deberá entender que no se puede encarcelar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.

Apuntó que si independientemente de una postura “moralina” o religiosa, la interrupción del embarazo se debe atender como un tema de salud, pues hoy las mujeres con menos recursos son quienes se ven más afectadas por no poder acceder a los servicios en la Ciudad de México.

La priista criticó que el PAN históricamente haya puesto en primer término sus ideologías y prefieren continuar con la negativa a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Momento de recordar que Querétaro y Guanajuato son los únicos donde el código penal ni siquiera considera justificado el aborto cuando la vida de la gestante corre peligro. Así es, en el Bajío, las mujeres valemos menos que algo que todavía no existe. #PorEsoMeEscapéDeEsePueblo pic.twitter.com/nMCzIYWUcI

“Yo lamento que haya mujeres, sobre todo, en este caso en Acción Nacional, que le siguen negando derechos a las mujeres, que se rasgan las vestiduras en tribuna diciendo que ellas son la voz de las mujeres y que empoderan a las mujeres cuando les niegan derechos, entonces si quieren a las mujeres empoderadas, pero no tanto, si decide, pero no sobre tu cuerpo”.

Martha Ortega Roque, Diputada por el Partido Verde Ecologista de México, quien presentó una iniciativa para la no criminalización de las mujeres por interrumpir su embarazo, expresó que con la resolución el Congreso local tiene la gran oportunidad de demostrar a las mujeres que se respetan los derechos humanos y legislar en sentido positivo el tema.

Expuso que con la resolución de la Corte, se garantiza atención médica para la interrupción del embarazo en todas las instituciones médicas públicas, además se vendrán abajo las sentencias contra las mujeres que han sido sentenciadas por este motivo.

Agregó que con esta determinación judicial, ya no hay pretextos para que en la entidad, el Congreso del Estado legisle por la no criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo.

“Yo creo que no deben existir pretextos, pero siempre existe la cerrazón, y lo digo así, doble moral, porque, por una parte, se llaman próvidas, pero, por otra parte, no defienden la vida de las infancias, conocemos muchos casos en el estado donde desafortunadamente hay mujeres que no tuvieron la oportunidad de acceder a un aborto, a decidir sobre su cuerpo y hay muchos menores abandonados, muchos menores enfermos porque se tuvieron bajo las circunstancias de drogadicción”.