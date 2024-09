Me First and The Gimme Gimmes festejan a una quinceañera al puro estilo del punk rock

“¡Blow it… at Madison’s Quinceañera!” incluye covers de Black Sabbath, ABBA, Olivia Rodrigo, Juice Newton, Freddy Fender y, por qué no, hasta de Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Los Barón de Apodaca y Julio Iglesias.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- “Fue tan incómodo como suena y posiblemente peor”, aseguró entre risas Spike Slawson, vocalista de la agrupación de punk rock Me First and the Gimme Gimmes, a SinEmbargo al ser cuestionado por el show que la banda ofreció en los quince años de Madison, una joven radicada en San Diego, California.

Lejos de los aplausos a los que están acostumbrados, los integrantes de Me First and the Gimme Gimmes se enfrentaron por primera vez a un público escéptico, cuyo único objetivo era pasar un velada familiar celebrando la llegada de Madison a “la vida adulta”.

La actuación de Me First and the Gimme Gimmes en los XV años de Madison no se trató de una broma, aunque el público hubiera esperado que lo fuera en algún momento, y el resultado quedó grabado para la posteridad en el LP “¡Blow it… at Madison’s Quinceañera!”.

“Hubo algunas cosas que me gustaron en el momento, durante la fiesta, y hubo cosas que odié, que fueron muy incómodas, que me asustaron y me pusieron nervioso, pero luego cuando escuché el disco fue un momento feliz porque el papel que queríamos era un poco de incomodidad, vergüenza, pero en una línea fina porque no queríamos hacer bromas a expensas de Madison, o de su familia, porque era un momento importante en su vida, sólo queríamos hacer un disco que fuera muy divertido”, explicó Slawson a este medio.

“¡Blow it… at Madison’s Quinceañera!” incluye covers de Black Sabbath, ABBA, Olivia Rodrigo, Juice Newton, Freddy Fender y, por qué no, hasta de Vicente Fernández, José Alfredo Jimenez, Los Barón de Apodaca y Julio Iglesias.

Durante su charla con SinEmbargo, Spike Slawson recordó que cuando comenzaron a tocar, los invitados no sabían si aplaudir e incluso aseguró que más de uno llegó a pensar “qué hace está banda tocando aquí”, y no fue hasta que Me First and the Gimme Gimmes sorprendió con los covers de Vicente Fernández , José Alfredo Jimenez y Olivia Rodrigo, que la familia e invitados empezaron a disfrutar del show.

Al ser cuestionado por lo que más habían disfrutado de este choque cultural en el que se vieron involucrados el punk rock, el regional mexicano y una celebración familiar, Spike Slawson no dudó en responder que “fue divertido tocar una canción de Black Sabbath en una fiesta de quince años donde nadie sabía quiénes eran”.

“Nadie sabía quiénes éramos o les importaba quiénes éramos, eso era lo que pretendíamos hacer, pero en el momento justo antes de salir al escenario pensé que realmente no podía hacer esto, que se iban a ofender, se iban a enojar y, en última instancia, algunas personas no respondieron tan bien a nuestro humor como otras, pero al final de la noche todos se lo estaban pasando bien y eso es lo que realmente nos importaba”.

En este sentido compartió que se le hizo un poco rara la representación de “La Ultima Muñeca”, de Los Barón de Apodaca, pues recordó que para ellos es muy poco convencional ver que se entregue un último juguete a las quinceañeras y recordó, entre risas, que en la fiesta de Madison olvidaron llevar la muñeca.

“‘La última muñeca’ es una canción hermosa, pero en la fiesta se suponía que iban a traer una muñeca al espectáculo y la olvidaron, así que usaron a la hermana pequeña de Madison como muñeca”.

Finalmente, el vocalista de Me First and the Gimme Gimmes aseguró que le encantaría volver a ofrecer un show en alguna fiesta de quince años o evento familiar.

“¡Blow it… at Madison’s Quinceañera!” se encuentra disponible en plataformas de streaming desde el pasado 14 de junio.

