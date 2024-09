“El teatro es el amor de mi vida”, contó Paty Vaca, actriz y asistente de dirección

Paty ha participado en varios proyectos de televisión y teatro como Las Extrañas Maravillosas dirigida por Manuel Acosta, Acontecer dirigida por Alejandro Zermeño y The Prom Musical dirigido por Diego del Río.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La actriz Patricia Vaca compartió escenario con Marina de Tavira, Rodrigo Virago, Astrid Romo, Ana Clara, Alejandro Morales y Andrés Penella, en el clásico de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo que se presentó bajo la dirección de Diego del Río de quien fue además, asistente en el proyecto.

“Estoy agradecida por todas las cosas, muy contenta, feliz, emocionada, pero especialmente agradecida y mucho con Diego [del Río], él fue mi maestro de actuación desde hace mucho, ya había trabajado con él en The Prom el musical pero ahora en una obra como ésta de Williams y en este teatro, en el Julio Castillo que es un teatro precioso y además con mucho peso en nuestro país, ahora sí que es como si todo se hubiera conectado de la manera más maravillosa”, explicó en entrevista Patricia Vaca.

En Un tranvía llamado deseo, Paty actuó y fue asistente de dirección, “creo que es doble aprendizaje, la verdad, también en algún futuro me gustaría también dirigir, me siento muy afortunada de poder estar siendo inspirada por la forma en la que Diego lo hace que siempre ha sido desde un lugar super amoroso y super humano”.

Paty destacó una frase de Diego del Río que se le quedó muy grabada en la que el director destaca la importancia de las personas sobre los personajes en las obras, lo que le resonó mucho y habla de su calidad. Vaca siente que cada vez aprende más y se vuelve mejor actriz cuando trabaja don Diego, además de seguir absorbiendo aprendizajes desde la dirección.

Paty ha participado en varios proyectos de televisión y teatro como Las Extrañas Maravillosas dirigida por Manuel Acosta, Acontecer dirigida por Alejandro Zermeño, Vencer la Culpa producción de Rosy Ocampo, el cortometraje Las Brujas de Salem de Maya Ochoa y The Prom Musical dirigido por Diego del Río.

Respecto al teatro Vaca comentó: “Yo creo que justo es el teatro y el encuentro con las demás personas y la demás energía, a mí me encantaría y me veo haciendo cine también en un futuro pero el teatro es el amor de mi vida y justo creo que tiene que ver con esta reunión y se me hace muy conmovedor que como humanidad encontremos un arte en el que tenemos que estar presentes para que suceda”.