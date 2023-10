AMLO recorre segundo tramo del Tren Maya acompañado de Carlos Slim y Layda Sansores

El titular del Ejecutivo reiteró desde Campeche que el tramo Palenque-Cancún del Tren Maya será inaugurado el 15 de diciembre.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este domingo un nuevo recorrido por el segundo tramo del Tren Maya para supervisar la obra, en compañía del empresario mexicano, Carlos Slim.

A través de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo compartió su última visita al sureste del país para cumplir el itinerario de Campeche a Escárcega, el cual tenía planeado como parte de su gira de trabajo del fin de semana.

En su publicación, el mandatario federal mencionó que también estuvo acompañado del personas que trabaja en su obra insigne; de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores; del Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; y el asesor de Grupo Carso, Daniel Chávez.

“Hoy salimos de Campeche en el tren y llegamos a Escárcega. Además de los técnicos, administradores y la gobernadora del estado, Layda Sansores, nos acompañó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el asesor honorario, Daniel Chávez y el presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Slim. Reiteramos que el 15 de diciembre inauguraremos el Tren Maya de Palenque a Cancún.

Hoy salimos de Campeche en el tren y llegamos a Escárcega. Además de los técnicos, administradores y la gobernadora del estado, Layda Sansores, nos acompañó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el asesor honorario, Daniel Chávez y el presidente honorario… pic.twitter.com/MhlpURKlV6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 9, 2023

Por su parte, la Gobernadora Layda Sansores presuimó a través de una serie de fotografías el recorrido privado que se llevó a cabo esta tarde por el segundo tramo del “caballo de fuego”, como llamó al Tren Maya, junto con los funcionarios.

Asimismo, confió en que este mega proyexto traerá mayor inversión, empleo y turismo a esa zona de la República Mexicana.

“¡Qué alegría recorrer el #TrenMaya junto al guerrero jaguar! Nos subimos de la estación de San Francisco de Campeche a la de Escárcega junto a nuestro querido Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. El “caballo de fuego” traerá más inversión, más empleos y más turismo a la región Sur – Sureste… ¡Muy pronto al servicio de miles de personas!”, publicó.

La mandataria estatal también celebró haber concluido su visita “sin contratiempos” por el tramo de Calkiní a Campeche.

¡Qué alegría recorrer el #TrenMaya junto al guerrero jaguar! Nos subimos de la estación de San Francisco de Campeche a la de Escárcega junto a nuestro querido Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. El "caballo de fuego" traerá más inversión, más empleos y más turismo a la… pic.twitter.com/rDjsOdTib2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 8, 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ayer que las obras que se están construyendo en el sureste del país como el Tren Maya, ayudará al desarrollo en la región y le dará vida por un periodo de 50 a 100 años.

Desde la zona arqueológica de Uxmal, Quintana Roo, donde realizó su actividad oficial “La profundidad histórica y cultural de la gran nación Maya”, el mandatario federal destacó que el norte del país creció dos por ciento en el primer trimestre de este año, mientras que el sur alcanzó el seis por ciento, lo cual -presumió- nunca había sucedido.

“El Tren nos va a ayudar a reactivar la economía: que haya empleo, que haya bienestar, y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones, porque sí va a continuar y debe continuar la agricultura, la apicultura, la pesca, las artesanías, todo; y la actividad petrolera que todavía va a tener demanda, en el mundo, el petróleo, pera ya nada más 20 o 30 años. Pero esto que estamos haciendo es para 50, medio siglo, un siglo. Esto le va a dar vida al sureste”.

El mandatario federal también anunció que los arqueólogos y restauradores que trabajan en las obras del Tren Maya, mantendrán vigente su contrato por lo menos hasta septiembre del próximo año, aunque adelantó que buscará ampliarlo para finales del 2024: “Por eso es importante lo que se está haciendo. Felicito a todos los que están trabajando en conservación. Me gusta ‘restauración’, no me gusta mucho la palabra ‘conservación’, pero sí se entiende que es acotado, nada más para el trabajo arqueológico”, aclaró.