Jueces y magistrados no deberían ser electos por la gente: Zaldívar a Gómez Leyva

El Ministro reiteró que no dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un puesto público, pero no descartó que más adelante Claudia Sheinbaum le asigne uno.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su programa “Por la mañana”, en Radio Fórmula, que busque un cargo público, luego de que ayer le presentara su renuncia al Presidente Andres Manuel López Obrador.

En la conversación, Arturo Zaldívar aseguró que su renuncia no responde a una aspiración para ser Fiscal General de la República, cargo que ocupa actualmente Alejandro Gertz Manero, ni otro puesto público; pero no descartó que más adelante Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena y puntera en las encuestas, le asigne alguno.

“No estoy aspirando a ningún cargo público. No estoy buscando la Fiscalía General de la República, ni estoy sumándome a Claudia Sheinbaum por un cargo público. Me estoy sumando por un proyecto por convicción, por sumar en algo que creo que es por el bien para el país. Yo ya fui presidente de la Corte, el más alto honor que puede tener un jurista. Soy Ministro de la Corte. Yo en materia de cargos públicos puedo estar satisfecho con mi trayecto y mi legado. Ahora aspiro a ayudar, a construir. Si después de eso viene una oportunidad, será decisión de Claudia Sheinbaum siendo Presidenta, en su momento lo valoraremos. Yo no dejo la Corte por un cargo público”, aclaró en Radio Fórmula.

“Voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar a un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan. Es un proyecto en el que creo y en el que he estado comprometido los 14 años en la Corte. Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sencilla, que no tengo duda que será una gran Presidenta de México”, agregó.

Asimismo, el todavía Ministro de la Corte señaló que no comparte ni le parece viable que la selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas sea a través de elección popular, ya que “vienen de una carrera judicial”, y previamente realizaron concursos para quedarse con los puestos.

“Desde mi punto de vista, creo que no sería adecuado someter a elección popular a jueces y magistrados, juezas y magistradas, porque ellos vienen de carrera judicial, ellos están en estos lugares a través de unos concursos muy estrictos, muy rígidos. Su vida es el Poder Judicial, tienen una carrera, tienen una vocación ahí. A mí me parece que no sería viable, ni sería algo posible ni plausible tratar de generar que más de mil 500 juzgadores y juzgadoras federales sean electos popularmente. […] Yo creo que los jueces, juezas, magistrados, magistradas no pueden ser electos popularmente, sino seguir a través de los concursos de oposición”, apuntó.

Además, explicó con Gómez Leyva el término de “causa grave” en su renuncia, con el que puede aprobarse su petición. El Ministro detalló que la causa grave no es una causa trágica necesariamente, como una enfermedad o discapacidad, sino una “causa trascendente” para quien renuncia.

“Realmente ‘causa grave’ no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente. ‘Causa grave’ es una causa importante, una causa trascendente. Primero, a juicio del Ministro o Ministra que presenta su renuncia, en los antecedentes legislativos de las causas graves para renuncia de ministros no hay un contenido único, es un contenido amplio, es un concepto jurídico indeterminado que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo las circunstancias. ‘Causa grave’ es aquella causa importante a juicio del Ministro que la presenta”.

La renuncia la debe aceptar primero el Presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente el Senado, las dos autoridades que en un primer momento aceptan que un Ministro o Ministra pertenezca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Zaldívar también abrió la posibilidad de que se discuta una reforma al Poder Judicial que someta a votación popular la elección de ministros y ministras porque se debe entablar un debate sobre si es necesaria o si el método de selección es el más adecuado.

“Yo diría en este momento que no deberíamos de estar cerrados a nada. Todo está sujeto a discusión, tenemos que ver los temas con apertura, y yo en este momento no estaría en una posición de poderme decantar por una cuestión u otra. Discutir si es necesaria o no, y en qué términos una nueva Reforma Judicial. Y si esa Reforma Judicial requiere cambiar o no a los ministros de la Corte, y si el método más adecuado es elección popular o no, y también si es conveniente o no, que siga estando el Consejo de la Judicatura con la presidencia de la Corte”, dijo.

“Yo creo que nada se puede descalificar a priori. Yo mismo lo dije en el pasado, que el mismo sistema no es el más adecuado porque no garantiza los perfiles ni la independencia de quienes acceden a un cargo en la Corte”, añadió.

El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Mi ciclo en la Corte ha… pic.twitter.com/CG3kHmcgyZ — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 7, 2023

Asimismo, destacó que se debe debatir la propuesta de cambiar el Poder Judicial, pues la sociedad cambia y los movimientos de “El INE no se toca” o “La Corte no se toca” no abonan a la democracia.

“Se vale debatir objetivamente qué sistema de elección de juezas y jueces constitucionales es el mejor. Yo en este momento no me decanto por ninguna propuesta. Simplemente creo que es un tema, como muchos otros que tenemos que debatir. Eso que ‘El INE no se toca’, ‘La Corte no se toca’, no. En una sociedad dinámica, todo está sujeto a revisión, si no, las sociedades no avanzarían”, dijo.

“No es cierto que una elección o designación no popular de los ministros y ministras garantice esa independencia imparcial. Podemos hablar de los países que quieran para no hablar de México, y que no parezca que lo que estoy diciendo tiene alguna dedicatoria. Simplemente es una realidad. Ante esta realidad, que en el Derecho Comparado es objetivamente clara, se vale debatir qué sistema de elección de jueces y juezas constitucionales es el mejor”, reiteró.

Me reuní con Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. pic.twitter.com/njXgIVgubg — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 7, 2023

Zaldívar Lelo de Larrea​​ renunció ayer a su cargo como Ministro SCJN para sumarse formalmente al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena para las elecciones del 2024.

Unas pocas horas después de que anunciara su salida de la SCJN y ante las reacciones de protesta de los legisladores de oposición, Zaldívar Lelo de Larrea se reunió con la virtual candidata del partido oficialista, Sheinbaum Pardo, quien compartió una fotografía a su lado.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué cargo tendría Zaldívar en la campaña de Sheinbaum Pardo, quien es la virtual candidata de Morena y sus aliados a la Presidencia en 2024.