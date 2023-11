AMLO acepta renuncia de Zaldívar; alista terna de mujeres para la vacante en la SCJN

El Presidente adelantó que pensará en una terna de mujeres para cubrir la vacante del Ministro Arturo Zaldívar, pero no quiso dar ningún nombre.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó esta mañana la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien anunció su separación del cargo ayer en una carta, y adelantó que prepara una terna de mujeres para ocupar la vacante.

El mandatario mencionó que ya aceptó la renuncia de Zaldívar y que enviará este día el oficio al Senado de la República, la segunda instancia que debe aprobar la solicitud para que el Ministro pueda separarse de sus funciones.

“También aprovecho para contestarles lo del Ministro [Arturo] Zaldívar. Presentó su renuncia y ya hoy envío el oficio. Sí, sí la acepto y envío el oficio al Senado que es al que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Entonces el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución: se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado”, dijo.

“Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Entonces ya voy a empezar a ver a quién propongo. A ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto a cuatro y dos salieron conservas”, agregó.

El Presidente adelantó que ya piensa en una terna de tres mujeres para que alguna ocupe la vacante, aunque se reservó a decir los nombres de las posibles candidatas, pero que deben ser perfiles que apoyen al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Estoy pensando en la terna y fíjense que me estoy inclinando por presentar tres mujeres, porque tengo más ventaja con las mujeres porque la mujer es más honesta, más definida, muy trabajadora. […] No todavía. Nada más lo voy a analizar bien”, apuntó.

AMLO (@lopezobrador_) dice que propondrá a tres mujeres como suplente del ministro @ArturoZaldivarL en la @SCJN porque tiene "más ventaja con las mujeres porque la mujer es más honesta". pic.twitter.com/8xUflfuVir — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 8, 2023

“Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto. O sea, no es una lealtad personal. A quienes propuse y nos traicionaron, no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación porque fue votar en contra de los Libros de Texto; fue votar en contra de las empresas públicas, que son empresas del pueblo”, añadió.

Asimismo, López Obrador le deseó éxito en sus proyectos a Zaldívar, y destacó la “buena relación” que sostuvo con él cuando fue Ministro presidente de la Corte.

“Le deseo a Arturo Zaldívar que le vaya bien. Con él tuvimos buena relación, de respeto. Iba yo a sus informes y como nunca había pasado, en sus discursos hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial, y del nepotismo”, subrayó.

El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Mi ciclo en la Corte ha… pic.twitter.com/CG3kHmcgyZ — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 7, 2023

Zaldívar Lelo de Larrea​​ renunció ayer a su cargo como Ministro SCJN para sumarse formalmente al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena para las elecciones del 2024.

Unas pocas horas después de que anunciara su salida de la SCJN y ante las reacciones de protesta de los legisladores de oposición, Zaldívar Lelo de Larrea se reunió con la virtual candidata del partido oficialista, Sheinbaum Pardo, quien compartió una fotografía a su lado.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué cargo tendría Zaldívar en la campaña de Sheinbaum Pardo, quien es la virtual candidata de Morena y sus aliados a la Presidencia en 2024.