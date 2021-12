El brote de COVID-19 en Tottenham crece y ya son ochos los jugadores contagiados

LONDRES, 8 de diciembre (AP).— Ocho jugadores y cinco integrantes del personal de Tottenham han dado positivo por coronavirus, informó el miércoles el técnico Antonio Conte.

El partido, correspondiente a la Conference League, ha sido aplazado por el brote de COVID en el equipo inglés.

“Podemos confirmar que nuestro partido de la Conference League contra el Rennes no se disputará mañana.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021