Juez dicta orden de captura contra exalcalde de Benito Juárez por Cártel Inmobiliario

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Un Juez libró una orden de aprehensión contra el Diputado local panista Christian Von Roehrich de la Isla, quien es acusado de cometer actos de corrupción dentro del modus operandi del “Cártel Inmobiliario” en la Alcaldía Benito Juárez durante su gestión como Alcalde.

Así lo informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) en un mensaje a medios en donde explicó que la orden de aprehensión es por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

El vocero explicó que dado que en el Congreso local no otorga fuero común, pueden proceder contra el actual Diputado del PAN.

“Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian ’N’ no cuenta con inmunidad procesal”, detalló.