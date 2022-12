Protagonistas de Duda razonable abandonan la prisión entre aplausos (VIDEO)

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Héctor, Gonzálo y Juan Luis, protagonistas del documental Duda Razonable y que estaban presos desde 2015 por el delito de secuestro, abandonaron este jueves el penal de Macuspana, Tabasco, entre aplausos y lagrimas de sus familiares.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgará un amparo por unanimidad a los quejosos tras siete años presos, una hora después se ordenó su inmediata libertad al quedar sin efectos las sentencias de la primera y segunda instancia.

Los tres ciudadanos imputados por el secuestro de una mujer salieron de prisión a las 15:08 horas y fueron recibidos por sus abogados y familiares que los esperaban al exterior.

Las familias de Héctor, Gonzalo y Juan Luis llegaron esta mañana a las instalaciones del reclusorio municipal para ver juntos la sesión de pleno de la SCJN donde se determinaría su situación legal.

Una vez que finalizó la votación de los ministros, los hombres que habían sido inculpados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y condenados a 50 años de prisión por un Juez del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, estaría pronto en libertad ante la falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN otorgó el amparo liso y llano a Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, que fueron sentenciados a 50 años de cárcel por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa.

El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostenía que el tribunal de enjuiciamiento oral violó el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o estándar de prueba. Además de que la Fiscalía General del Estado de Tabasco no tenía elementos sostenibles para comprobar el delito por el que fueron sentenciados en 2018, pues la única prueba en su contra era el testimonio de la supuesta víctima.

“Me parece que en casos como éste, en que no solamente queda claro que no se pudo cometer el delito, sino es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es evidente que no cometieron”, expresó el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la sala.