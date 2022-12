“...Nos tocan a todos”: Líderes panistas defienden a Von Roehrich. Como a “Alito”

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– “Si tocan a uno nos tocan a todos”, dijo este día la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN). Salió en defensa del exalcalde y Diputado local, Christian Von Roehrich, quien es prófugo de la justicia por corrupción. Es la segunda vez que pronuncian, en este año, esta frase. La anterior fue para defender a Alejandro Moreno Cárdenas, quien se hace llamar “Alito” y dirige el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es la ley de venganza de un gobierno de cuarta que busca quitarnos a la mala no que no pudo ganar a la buena, que ha buscado debilitar a nuestros alcaldes en la Ciudad de México y todo el país,; que ha buscado quitarle los fondos, pero como eso no les ha alcanzado ahora busca usar todo el poder de las fiscalías para acallarnos, pero no lo vamos a permitir. Nosotros hoy estamos aquí para decirle a Claudia Sheinbaum que no se lo vamos a permitir”, dijo Marko Cortés, líder del PAN en conferencia de prensa.