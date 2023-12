Un Juez le da prisión preventiva al exfuncionario y coautor del desfalco en Segalmex

El Juez de Distrito Gerardo Alarcón López consideró que René Gavira Segreste podría darse a la fuga, razón por la cual le dictó prisión preventiva. Gavira será ingresado al reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo su audiencia.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de Distrito dictó esta mañana la prisión preventiva a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La audiencia tuvo lugar en el reclusorio Norte alrededor de las 10:40 horas de este viernes, lugar en donde René será ingresado por la presunta compra ilegal de título bursátiles con valor de 700 millones de pesos con dinero de Liconsa.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal, Gerardo Alarcón López, consideró que la única forma de continuar con el proceso legal en contra del exfuncionario, es mantenerlo privado de su libertad, pues existe el riesgo de que se vuelva a dar a la fuga.

“No existe ninguna medida cautelar menos gravosa para garantizar su conducción al proceso, de allí que la medida con idoneidad sea la prisión preventiva justificada. Se entregó voluntariamente, sólo que hay otros elementos más fuertes de que existe la posibilidad de sustracción de la justicia”, explicó.

Alarcón López argumentó que al no comparecer con anterioridad, el riego de darse a la fuga es mayor.

“Es evidente que desde el 22 de marzo, al no comparecer, mostró su propia voluntad de no someterse al procedimiento, pasaron ocho meses y durante todo este tiempo no hubo manifestación para justificar su inasistencia ante la Unidad de Medidas Cautelares”, explicó el juzgador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana la caída de René Gavira, presunto implicado en el caso de corrupción del organismo, el cual incluye un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos.

“Se entregó, se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. Me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quieren aprovechar para decir que en el Gobierno de la Transformación está el caso Segalmex, gritan con eso, pero qué bueno que se entregó, para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad y que no somos iguales”, señaló desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina de este viernes.

“No se ha dejado [el caso], le he pedido al Fiscal [Alejandro Gertz Manero], de manera respetuosa por su autonomía, que este caso no quedara pendiente, ente otras cosas por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo hacen, no les quiero dejar ni un banderín, nada, es como lo de Ayotzinapa, son casos que me importan mucho”, reiteró.

Además, pidió que “se vaya al fondo”. “Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político”, aseguró.

René Gavira Segreste fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su posible implicación en el caso de corrupción del organismo.

Según los primeros reportes, el exfuncionario fue detenido en Miami, Estados Unidos, y fue trasladado a México para que sea investigado por su probable participación del desfalco.

El exfuncionario, quien estaba prófugo de la justicia, está señalado por las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras en el organismo.

Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.