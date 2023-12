La actriz catalana Itziar Castro, famosa por Vis a Vis, muere a los 46 años

Madrid, 8 diciembre. (EuropaPress) -La actriz catalana Itziar Castro ha fallecido este jueves a los 46 años, según ha confirmado a Europa Press la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty.

La intérprete, conocida por participar en la película Pieles (por la que estuvo nominada a un Goya a mejor actriz revelación en 2017) o o series como Vis a vis, ha muerto por causas que aún se desconocen, según ha indicado personas allegadas a la artistas.

La noticia del fallecimiento de la artista fue adelantada este viernes por el director de cine Frankie de Leonardis, cercano a Castro, en la red social X, en el que mencionó que no sólo fue una gran intérprete, sino también una luchadora por sus ideales y creencias.

La madrugada de este viernes, la actriz se encontraba en una alberca en un hotel, mientras ensayaba un espectáculo de sincronizado que preparaba el club de natación Kallipolis, el cual dirige la exnadadora Anna Tarrés.

Sin embargo, Itziar Castro empezó a presentar malestares, por lo que paramédicos de emergencias acudieron a ella para reanimarla, pero falleció, por lo que se espera que la autopsia confirme las causas de la muerte más adelante, de acuerdo con El País.

Hace exactamente un año, Itziar Castro participaba en nuestro especial por el 25 aniversario de 'Titanic' regalándonos momentazos como este. Queremos recordarla así, brazos abiertos, abrazando la mítica escena de Jack y Rose, con 'My Heart Will Go On' sonando de fondo… Vuela… pic.twitter.com/vlT9unbzbG

— Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) December 8, 2023