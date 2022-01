Ixtapaluca y Chimalhuacán, bastiones del PRI, pasan a Morena rezagos e inseguridad

Ixtapaluca/Chimalhuacán, 9 de enero (SinEmbargo).– La señora María Reynalda vive desde hace medio siglo en la zona alta de Ayotla, uno de los pueblos originarios de Ixtapaluca, Estado de México, un bastión eternamente priista hasta este inicio de año que arrancó la gestión de Morena. Al igual que otros colonos padece de desabasto de agua potable. Al poblado se sube entre calles empinadas, mal pavimentadas, tiraderos irregulares y muros del movimiento de Antorcha Campesina, el brazo político electoral del tricolor omnipresente en el municipio.

Pese a batallar para bañarse y cocinar, sentada afuera de la iglesia aseguró que su principal preocupación también es la inseguridad, inquietud que coincidió con la del señor Marlon, quien descansaba en una de las bancas del centro de Chimalhuacán, otro municipio en el oriente del estado gobernado desde siempre por el priismo y antorchismo.

Recordó cuando hace dos años esperaba el transporte público a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero llegaron dos personas en un coche y le quitaron “lo poco que tenía”.

Reynalda, a 17 kilómetros de ahí, también padece de tanteo de agua cada tres días y sólo le cae durante una o dos horas.

“Aquí lo ideal es que si son antorchistas, si son priistas, si son morenistas, si son PRD, si son PAN, para mí lo ideal es que nos traten igual, no que haya una discriminación por ser de cierto partido. Espero que así sea con este nuevo gobierno”, comentó Reynalda, quien antes colaboraba con el movimiento antorchista en la gestión de entrega de apoyos después de que le ayudaron para la operación de los ojos de su madre.

Además de compartir un alto índice delictivo, desabasto de agua y más de la mitad de su población en pobreza, Ixtapaluca y Chimalhuacán fueron gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la década de los cuarenta de la mano del movimiento antorchista, fundado en los 70 por el ingeniero agrónomo Aquiles Córdova. Pero este enero sus habitantes están iniciando Año nuevo y Presidencia Municipal nueva, luego de que en las elecciones de junio decidieron votar por un cambio de régimen.

En entrevista con SinEmbargo por separado, ambos alcaldes morenistas, Felipe Arvizu de la Luz y Xóchitl Flores Jiménez, afirmaron que los antorchistas sólo otorgaban apoyos y servicios como de manera “condicionada”, por lo que sus gobiernos serán parejos y, dijeron, es al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a quienes corresponde indagar el supuesto “desfalco” que les dejaron.

Los recién llegados presidentes municipales también aseguraron que así como Morena sacó este año al PRI de sus dos principales bastiones electorales de la entidad, con un millón 300 mil habitantes en conjunto, así lo hará en 2023 con el Estado de México, una de sus últimas hegemonías del país gobernada por Alfredo del Mazo Maza.

“Son señales fundamentales que en la zona oriente, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, la ciudadanía nos ha dado el voto de confianza. No me queda duda que en el 2023 la ciudadanía también está buscando otra opción”, afirmó la Alcaldesa entrante de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, quien ganó ante la priista Maricela Serrano.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado al grupo antorchista como uno de los “intermediarios” que se quedan con los moches del presupuesto, como el extinto Ramo 23, cuestionado por su opacidad y falta de reglas de operación. SinEmbargo además documentó que en el sexenio peñista recibieron concesiones para operar gasolineras.

La señora María Reynalda, del pueblo Ayotla, trabajó con el movimiento antorchista gestionando entrega de tinacos, láminas, bastones, cemento y sillas de ruedas y estimó que, aunque se fue el PRI, la organización continuará en el municipio si sigue apoyando a la gente. Ella, dijo, prefirió retirarse para participar en la iglesia, pero no tiene problema con ellos.

Y reiteró: “Esperamos que este nuevo gobierno nos apoye con el desabasto de agua, y que se siga con lo que se inició en el proceso de Ixtapaluca”.

El Alcalde de Ixtapaluca, Felipe Arvazu, detalló que Ayotla tiene un pozo con gestión autónoma y hay otras colonias como San Francisco que llevan dos años sin agua. La primera acción de su gobierno, dijo, fue arreglar el desabasto de agua en varias colonias. En algunas comunidades encontraron pozos sin bombas o redes taponeadas, lo que el político guinda atribuyó a que no compartían el mismo pensamiento que la Antorcha Campesina.

“Algunos cuantos líderes de esa organización (Antorcha) manejaban el agua como un tema meramente político y financiero porque quienes gozan y tienen esas pipas son ellos. Lo que a mí me tiene preocupado es que en algunos pozos ya se llevaron algunas bombas de una cantidad grande que podía dotar y dejaron muy pequeñas. En otras comunidades hemos encontrado que en las redes llegaron a poner algunos tapones y al final no se nos hace justo y eso no lo merece el pueblo”, declaró.