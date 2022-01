Alec Baldwin niega cualquier sugerencia de no cooperar con investigación de disparo

NUEVA YORK, 9 de enero (AP).— Alec Baldwin afirmó el sábado que cualquier insinuación de que no esté colaborando con la investigación sobre el disparo de un arma de fuego en octubre que dejó una víctima fatal en un set cinematográfico en Nuevo México es mentira.

El punto en cuestión es una orden de registro del celular de Baldwin, que las autoridades esperan pueda proveer información útil para la pesquisa. Baldwin sostenía un revolver durante un ensayo de su película Rust cuando se disparó, matando a la cinefotógrafa Halyna Hutchins e hiriendo al director de la cinta.

Las autoridades aún no tienen en su poder el celular del actor.

Baldwin dijo el sábado en un mensaje publicado en Instagram que Nuevo México debe pasar por la policía de Nueva York, y que el proceso de especificar exactamente qué se necesita toma tiempo.

Baldwin ha dicho que no sabía que el arma que sostenía estuviera cargada con municiones de verdad cuando se accionó. Los investigadores están tratando de determinar de dónde provino el cartucho de verdad y, respecto a la orden de registro del teléfono de Baldwin, dijeron que les interesan mensajes de texto, imágenes, videos, llamadas o cualquier otra información relacionada con la película.

“Cualquier insinuación de que no estoy acatando las peticiones, ordenes, exigencias u órdenes de registro sobre mi teléfono son sandeces, es una mentira”, aseveró.

Alec Baldwin says it’s “b—-t” and a “lie” that he isn’t complying with the search warrant for his phone. I count three excuses why he hasn’t cooperated. pic.twitter.com/MJC786NqCc

— Emily Miller (@emilymiller) January 8, 2022