El Presidente de EU pidió que el mexicano decidiera dónde aterrizaba. El AIFA, claro

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador contó esta mañana que su homólogo Joe Biden pidió que fuera él quien decidiera dónde aterrizaba su avión, el Air Force 1. Y fue en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por supuesto, como el mexicano ya había pedido.

Los dos mandatarios pasearon y conversaron durante una hora, anoche, en “La Bestia”, durante el trayecto del aeropuerto al hotel en donde se quedó el Presidente de Estados Unidos. La cumbre trilateral ha iniciado, aunque falta la llegada de Justin Trudeau, de Canadá. Hoy el Canciller Marcelo Ebrard detalló la agenda para estos días, en los que se espera que temas como el migratorio, el crecimiento regional y el tráfico de drogas sean parte.

“Fue un buen encuentro, el Presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento”, dijo el Presidente de México, quien mencionó que durante el trayecto comentaron algunos de los temas tratarán en la reunión bilateral de hoy, como la migración, la integración económica de América del Norte con respeto a la soberanía de cada país, entre otros asuntos.

“Sobre eso hablamos. En muy buenos términos. Él está muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo ponía los botones y estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona, Yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la Cumbre en general”, expresó.

Cuestionado sobre si en el trayecto con Joe Bien se tocó el tema de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el Jefe del Ejecutivo federal contestó que “no se planteó” y enseguida criticó a sus adversarios, quienes aseguraron que la captura de “El Ratón” era por la llegada de Biden al país.

“Nuestros adversarios simplifican mucho las cosas. Todo lo ven de manera politiquera, pragmática. No saben de principios, de ideales. No se puede hacer política, buena política, si no se tienen principios e ideales. Bueno, en la vida hay que tener un ideal, una doctrina, hay que ir hacia algo. No se puede actuar con pragmatismo en todo, menos en política”.

“Que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el Presidente [Joe] Biden. Que si se detuvo es porque queríamos quedar bien con el Presidente Biden. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevaba a cabo esta acción y pierden la vida”, dijo en referencia a los militares que murieron durante el operativo en Sinaloa.

“Es difícil que se entienda que hay una etapa nueva en donde las relaciones son de otro tipo, donde está de por medio la autoridad moral. Imagínense si establecemos relaciones de complicidad con personas, con gobiernos, pues no tendríamos autoridad moral y si no la tenemos no podemos tener autoridad política y no se podría transformar un país”, añadió.

Al asegurar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es uno de los mejores de América Latina, López Obrador dijo que los del servicio secreto les dieron a él y a su homólogo Joe Biden un recorrido por toda la base aérea.

“Por eso yo les invito, a todos los mexicanos, que vayan. La expresión del Presidente Joe Biden fue: ‘Es un gran aeropuerto’, me dice. ‘¿Todavía estamos en el Aeropuerto?’. ‘Sí’. Estaba completamente alumbrado. […] Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él. ‘Qué importante obra'”.

Y volvió al tema de sus adversarios: “Además, como están enojados, aunque este es un asunto de forma, no de fondo, pero él sabe bien que la forma es fondo. Ya dimensionó. Le decía:’Es que van a hacer una campaña, van a empezar a decir que no hay seguridad en el nuevo aeropuerto, que no pudo viajar, que no pudo aterrizar su avión. Platicamos un poco de eso”, concluyó.

¿CUÁL SERÁ LA AGENDA DE LA REUNIÓN BILATERAL ENTRE MÉXICO Y EU?

Por otra parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio detalles de las actividades y los temas que se revisarán hoy entre las delegaciones de México y Estados Unidos.

En su intervención, precisó que Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, será recibido en Palacio Nacional a partir de las 16:15 horas de este lunes.

“Tendremos la foto oficial, la ceremonia de recepción, va a haber una charla breve prevista entre los mandatarios y sus esposas. Después de ello tendremos un saludo privado del Presidente López Obrador con el Presidente Biden”, explicó el funcionario.

Asimismo, señaló que la reunión bilateral está programada para las 17 horas, con la finalidad de abordar varios temas. En primer lugar, apuntó, se va a tocar la integración económica y el Plan Sonora.

Para conversar sobre esos asuntos, de la parte mexicana, participarán Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía.

De acuerdo con el Canciller, el segundo tema de la reunión bilateral es cambio climático y medio ambiente. Como antecedente, citó los encuentros privados que han sostenido López Obrador y John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el tema de cambio climático.

En dichas reuniones, abundó, se ha tocado el compromiso de México para incrementar sus metas y contribuciones para reducir el calentamiento global, como la actualización de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

También se hablará de los pactos convenidos “en generación de energías limpias, producción de las tecnologías necesarias para baterías, aprovechando todo el litio”, razón por la que María Luisa Albores, Secretaria de Medio Ambiente, va a estar en esa reunión presentando el plan que México está llevando a cabo.

“Posteriormente vamos a entrar a migración y desarrollo. En migración y desarrollo va a participar Francisco Garduño, que es el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con los comentarios de cuál es la política y las acciones que México está llevando a cabo”, añadió el titular de la SRE.

I’m in Mexico to meet with President Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico and Prime Minister Justin Trudeau of Canada at the North American Leaders’ Summit.

This gathering will deepen our coordination and advance our shared priorities for North America. pic.twitter.com/pYDLd1eetU

— President Biden (@POTUS) January 9, 2023