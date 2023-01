“Usted es nuestro amigo”: AMLO hace recorrido con Biden por Palacio Nacional (VIDEO)

El clip de poco más de minuto y medio de duración muestra a ambos mandatarios pasando un tiempo juntos en Palacio Nacional, conversando y compartiendo algunas muestras de afecto.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video en el que dio la bienvenida a su homólogo estadounidense, Joe Biden, luego de su arribo a nuestro país para celebrar la Cumbre de Líderes de América del Norte en la Ciudad de México.

El mandatario mexicano describió a Biden y a su pueblo como “nuestro amigo” y destacó que, con unidad, podrá impulsarse una “nueva etapa en las naciones del continente”, debido a “condiciones inmejorables” para la integración de los países americanos.

“Bienvenido a su casa, Presidente Biden. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense también. Juntos podemos impulsar una nueva etapa en las naciones del continente a partir del respeto y la ayuda mutua. Hay condiciones inmejorables para consolidar la integración de América”, publicó López Obrador en redes sociales con el video de algunos momentos junto a Biden y las esposas de ambos, Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden.

El clip de poco más de minuto y medio de duración muestra a ambos presidentes en Palacio Nacional, conversando y compartiendo sonrisas y algunas muestras de afecto.

Bienvenido a su casa, presidente Biden. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense también. Juntos podemos impulsar una nueva etapa en las naciones del continente a partir del respeto y la ayuda mutua. Hay condiciones inmejorables para consolidar la integración de América. pic.twitter.com/VggTgYA9gt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 10, 2023

En un momento, López Obrador le muestra a Biden la Plaza de la Constitución, la cual expone como una de las plazas más bellas del mundo, y le habla un poco de su historia. Cuando le dice de la campana del cura Miguel Hidalgo y el grito de “Viva México”, el mandatario estadounidense responde “200 años de trabajar juntos”.

El video se grabó en vísperas de la reunión bilateral que se llevó a cabo esta tarde en el Palacio Nacional, un encuentro entre sonrisas y abrazos donde las esposas de los dos jefes de Estado tomaron la palabra para dar un mensaje de amistad y que apuesta por desterrar de ambas naciones el racismo, la discriminación, el clasismo y la xenofobia y, por el contrario, impulsar la educación y el respeto por la diversidad y las culturas originarias de México y Estados Unidos.

En el breve mensaje leído de manera conjunta por Jill Biden y Gutiérrez Müller, tanto en inglés como en español, destacaron la libertad de expresión y rechazaron la discriminación así como el racismo.

“Creemos que la libertad de expresión y de prensa son la base de la democracia y que la voz del pueblo es poderosa, por estas razones nos mantenemos cerca de la más alta ética que nos guía, el respeto a la ley y las costumbres de los pueblos de hoy, así como de los pueblos ancestrales y originarios”, expusieron.

Las doctoras coincidieron en que la educación universal es esencia para una sociedad justa y productiva. “La educación forma comunidad, sin ella es imposible imaginar un mundo mejor”, dijeron.

Asimismo, se refirieron a la familia como la principal institución de seguridad social, señalaron que se trata de vínculos, “ya sean forjados o encontrados, creados por elección o casualidad, nos dan refugio a las penas de la vida, fortaleza para las pruebas que enfrentamos y un hogar que nunca se nos puede quitar”.

“Sabemos que los pobres merecen vivir mejor y estamos trabajando con mucha compasión y empeño todos los días para mejorar la vida de todos (…). Creemos que el amor es el motor que nos mantiene vivos”, finalizaron.

LA BIENVENIDA

El Presidente López Obrador y su esposa recibieron a su homólogo estadounidense y a la primera dama del país vecino del norte en el patio central de Palacio Nacional para iniciar las conversaciones bilaterales con motivo de la Cumbre de Líderes de América Latina.

Alrededor de las 16:17 horas llegó la comitiva de prensa y personal del servicio secreto de EU al Palacio Nacional. Al final de este convoy que se trasladó desde el hotel Presidente Intercontinental unos 15 minutos antes, casi al mismo tiempo en el que iba llegando a dicho lugar el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Unos 10 minutos más tarde, cerca de las 16:27 horas, los mandatarios y sus esposas se saludaron en la puerta de honor del recinto histórico y posteriormente ingresaron al patio de honor en donde se entonaron los himnos de ambos países y se hizo la presentación oficial de las comitivas.

Recibí al presidente Joe Biden en el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel. Mañana estará con nosotros en Palacio Nacional; seguiremos conversando sobre los asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/O91ytmPyOk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2023

—“Hello again, nice to see you, day by day”—, dijo Beatriz Gutiérrez.

—“Nice to see you again”—, respondió Biden.

Las parejas se detuvieron por cerca de dos minutos en la puerta del recinto presidencial e intercambiaron saludos coordiales antes de avanzar hacia adentro.

Ahí, se tomaron la foto oficial acompañados de sus esposas.

REUNIÓN BILATERAL

Esta misma tarde, Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos terminar con el abandono hacia América Latina y promover el desarrollo de la región, y con ello iniciar una nueva etapa de respeto y ayuda mutua.

Durante la reunión bilateral México-Estados Unidos, el mandatario mexicano reiteró su propuesta de integración de América y así fortalecer la hermandad en el continente.

Los mandatarios tocaron temas de vital importancia para la región, tales como comercio, migración, desarrollo tecnológico, tráfico de drogas y democracia.