AMLO recibe a Biden en Palacio Nacional; sus esposas rechazan racismo y xenofobia

De acuerdo con la agenda oficial, los mandatarios tendrán una breve charla y foto de familia en el despacho presidencial y posteriormente ofrecerán un saludo privado en el Salón Hispanoamericano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Por primera vez en la historia de los encuentros entre mandatarios de México y EU, las esposas de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, la doctoras Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden, abrieron esta tarde la reunión bilateral que se celebra en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Luego de que AMLO y su esposa dieran la bienvenida a la pareja Biden a Palacio Nacional, en un encuentro entre sonrisas y abrazos, las esposas de los dos jefes de Estado tomaron la palabra para dar un mensaje de amistad y que apuesta por desterrar de ambas naciones el racismo, la discriminación, el clasismo y la xenofobia y, por el contrario, impulsar la educación y el respeto por la diversidad y las culturas originarias de México y Estados Unidos.

En el breve mensaje leído a la limón por Jill Biden y Gutiérrez Müller, tanto en inglés como en español, destacaron la libertad de expresión y rechazaron la discriminación así como el racismo.

“Creemos que la libertad de fe, expresión y de prensa son la base de la democracia, y que la voz del pueblo es poderosa”, suscribieron ambas.

El Presidente López Obrador y su esposa recibieron a su homólogo estadounidense y a la primera dama del país vecino del norte en el patio central de Palacio Nacional para iniciar las conversaciones bilaterales con motivo de la Cumbre de Líderes de América Latina.

Alrededor de las 16:17 horas llegó la comitiva de prensa y personal del servicio secreto de EU al Palacio Nacional. Al final de este convoy que se trasladó desde el hotel Presidente Intercontinental unos 15 minutos antes, casi al mismo tiempo en el que iba llegando a dicho lugar el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Unos 10 minutos más tarde, cerca de las 16:27 horas, los mandatarios y sus esposas se saludaron en la puerta de honor del recinto histórico y posteriormente ingresaron al patio de honor en donde se entonaron los himnos de ambos países y se hizo la presentación oficial de las comitivas.

—“Hello again, nice to see you, day by day”—, dijo Beatriz Gutiérrez.

—“Nice to see you again”—, respondió Biden.

Las parejas se detuvieron por cerca de dos minutos en la puerta del recinto presidencial e intercambiaron saludos coordiales antes de avanzar hacia adentro.

Ahí, se tomaron la foto oficial acompañados de sus esposas.