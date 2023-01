Primer Ministro de Canadá llega a México para encuentro trilateral. Lo recibe AMLO

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, arribó a esta tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), alrededor de las 14:30 horas, donde es recibido por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La visita de Trudeau se da con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte y unas horas más tarde de la llegada del Presidente de EU, Joe Biden, al territorio mexicano.

El Primer Ministro llegó en un avión presidencial de Canadá al hangar presidencial del nuevo aeropuerto mexicano. En un operativo muy similiar al desplegado la noche de ayer por la llegada de Biden, se desplegó una alfombra roja a los pies de las escaleras por las que descendió Trudeau.

Además de la guardia de honor montada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al pie del avión recibieron al Primer Ministro canadiense y a su esposa, el Presidente López Obrador acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Guitíerrez; así como el Canciller Marcelo Ebrard y el Embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.

Con un dispositivo de seguridad y una comitiva más discreta, el Primer Ministro y su esposa Sophie Grégoire platicaron unos minutos con López Obrador y Gutiérrez Müller, quien entregó un ramo de rosas a la primera dama canadiense.

Los mandatarios y sus esposas abordaron a camionetas suburban. A diferencia de lo vivido ayer con Joe Biden, las parejas fueron en automóviles distintos, pues mientras que el automóvil de los Trudeau se dirige al hotel donde se hosperadaran, que se espera sea igualmente el Hotel Presidente Intercontinental, el Presidente mexicano y su esposa fueron llevados a Palacio Nacional para dar la bienvenida oficial a su homólogo de EU.

Se espera que con la bienvenida a Biden en la residencia presidencial se de la ceremonia inaugural de la Cumbre, la cual se espera inicié alrededor de las 16:15 horas.

A las 15:11 horas, mientras se encontraban trasladandose a sus respectivos destinos, el Jefe del Ejecutivo federal de México tuiteó sobre el recibimiento de su homólogo canadiénse.

“Nuestras relaciones son más que buenas. Las empresas de Canadá invierten en México sin obstáculos y el gobierno de ese país ha sido generoso al otorgar visas temporales de trabajo a nuestros compatriotas”, se lee en el hilo de dos tuits.

De la misma forma, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, compartió una fotografía del momento en que recibieron a Trudeau y a su esposa.

“¡¡Un placer recibir al Primer Ministro Justin Trudeau y a su esposa Sophie Grégoire Trudeau en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles esta tarde !!”, apuntó.

Fue alrededor de las 9:09 horas de la mañana cuando Justin Trudeau anunció que ya se encontraba despegando el avión camino a México.

“Despegando hacia la Ciudad de México. En los próximos días, me reuniré con @POTUS Biden, Presidente @LopezObrador_ y líderes empresariales para fortalecer nuestras economías, crear buenos empleos y construir un futuro mejor para las personas en toda América del Norte. Más por venir, estad atentos”, se lee en la publicación.

Taking off for Mexico City. Over the next few days, I’ll be meeting with @POTUS Biden, President @LopezObrador_, and business leaders to strengthen our economies, create good jobs, and build a better future for people across North America. More to come – stay tuned.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 9, 2023