Marko negoció con Alito espacios del Poder Judicial, notarías, órganos autónomos...

El PAN acusó al Gobernador Manolo Jiménez Salinas de incumplir los acuerdos firmados en el marco de la alianza opositora para darle posiciones al panismo en Coahuila, un señalamiento que el mandatario priista negó.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El dirigente panista Marko Cortés Mendoza desnudó en su reclamo por posiciones en Coahuila cómo negoció con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos.

Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y Alito, como se conoce al dirigente del PRI.

En el papel se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20 por ciento de los registro Civil y oficinas de recaudación, el 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías y la “ratificación de Bernardo como Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Marko Cortés acusó al Gobernador priista de mentir y de no respetar los acuerdos partidistas a los que se llegaron en 2023 de cara a la elección gubernamental. Por su parte, Manolo Jiménez sostuvo que el panismo no puede exigir más posiciones cuando no alcanzó el 20 por ciento de la votación que se había acordado.

“Una de las peticiones y condiciones para que ese convenio pudiera tener validez es que el PAN hubiera obtenido una votación del 20 por ciento”, dijo Jiménez Salinas en declaraciones a Milenio. “Aún así por la muy buena relación que hay con las y los panistas de Coahuila cumplimos con el Gobierno de coalición, ahí están las secretarías con mujeres de Acción Nacional, el Congreso con cinco diputaciones cuando les debieron haber tocado dos por la votación”.

El dirigente panista Marko Cortés negó que el acuerdo se diera en esos términos e indicó que “en honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación”.

Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral.… pic.twitter.com/RQT42THc3u — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 9, 2024

Este martes, el PAN aseguró en un comunicado de prensa que Jiménez Salinas se comprometió a incluir a militantes panistas, tanto en el Gobierno como en las candidaturas a puestos de elección popular en el 2024, un acuerdo que señalaron ahora desconoce.

“Las dirigencias estatal y nacional de Acción Nacional piden el cumplimiento íntegro de los acuerdos políticos por parte del Gobernador de Coahuila, quien faltaría a su palabra si no respeta integralmente los compromisos firmados por él y avalados por las dirigencias nacionales del PAN y PRI en la construcción de un gobierno de coalición en ese estado”.

No es la primera vez que el PAN acusa al PRI por el incumplimiento de acuerdos en el seno de la alianza que ambas fuerzas políticas integraron para hacer frente a Morena. En septiembre pasado, el partido blanquiazul “congeló” su coalición con el priismo luego de que el tricolor impulsará una reforma en el Congreso para mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad hasta 2028, una medida que contó con el respaldo de Morena.

Dentro del PAN, incluso, han señalado que Marko Cortés ha cedido espacios al PRI en la designación de las fórmulas en el Senado de estados en los que el panismo está mejor posicionado.

Pedimos al gobernador de Coahuila y a las dirigencias del PRI, el cumplimiento íntegro de los acuerdos políticos realizados y firmados en 2023. pic.twitter.com/orK14igYYL — Acción Nacional (@AccionNacional) January 9, 2024

“A nivel nacional ves el mapa y resulta ser que el PRI, en esta negociación que hizo el PAN, tiene más fuerza política que el PAN. Tiene 14 primeras minorías y el PAN 13”, dijo el Senador Damián Zepeda en noviembre pasado en declaraciones a la prensa. “Es una locura la alianza que hizo el PAN, lo aplastó el PRI al PAN en este negociación, en el PRI están festejando”.

Este martes, Acción Nacional sostuvo que este 9 de enero se vence el plazo para suscribir convenios de coalición en el estado de Coahuila, por lo que exigió a Manolo Jiménez y a la dirigencia del PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas a cumplir y hacer cumplir el acuerdo firmado en 2023 en el que se establece que el panismo propondría a la candidata o candidato a la Presidencia Municipal de Torreón, entre otros municipios.

“El quehacer político debe ser transparente, a la luz del día y a la vista de todos, por lo que públicamente pedimos que se honren los acuerdos firmados, hoy más que nunca las circunstancias del país requieren líderes políticos transparentes, comprometidos con el bien común, dispuestos a respetar y honrar su palabra”, señaló el PAN.

El acuerdo firmado, explicó, se dio previo a la elección de Gobernador del 2023 “con el objetivo de ser más competitivos, de fomentar la unidad política y la representación democrática, evitando que lo peor de la política que significa Morena llegara a Coahuila, ahora le corresponde al Gobernador y PRI honrarlo, ya que el cumplimiento de los acuerdos políticos es vital para mantener la confianza, la estabilidad en nuestra propuesta de gobierno de coalición, la credibilidad del hoy Gobernador del estado y la certidumbre de los ciudadanos en los procesos políticos”.

Pese a ello, la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila acusó al PAN de poner en riesgo “la llegada de la precandidata Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República”, luego de que el blanquiazul exigiera más lugares en el estado.

El PRI en Coahuila señaló en un comunicado citado por la prensa local que “esta actitud de la dirigencia nacional del PAN pone en riesgo lo que debiera ser la prioridad del Frente Nacional construido entre nuestros partidos políticos”.

“En vez de estar concentrada en los 25 estados de la República en donde no hay Gobierno de la alianza, es increíble que esté enfocada en minar la alianza en uno de los siete estados en donde sí hay gobiernos aliancistas”, sostuvo.