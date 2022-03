“Estoy deshecha, pero no hay de otra”: Mamá que entregó a hijo por riña en Querétaro

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Una mujer narró cómo entregó a su hijo ante la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo durante el partido de Gallos Blancos contra Atlas, en el Estadio La Corregidora.

A través de un video compartido por la Fiscalía estatal en sus redes sociales, la madre de uno de los 14 detenidos contó que elementos de la policía acudieron a su casa como parte de los cateos que las autoridades realizaron en 14 colonias de la entidad.

La mujer detalló que en el domicilio, las autoridades le refirieron que tendría que entregar a su hijo a la Fiscalía en caso de que éste se comunicara con ella.

“Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa. Pues me dijeron los policías que pues lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros”, dijo.

De acuerdo con la madre, el ahora detenido llegó a su casa, por lo que ella le explicó lo que había ocurrido; posteriormente, la mujer mencionó que lo tenía que llevar ante las autoridades y sin resistirse él accedió.

“Entonces él llegó hace rato y yo platiqué con él. Le digo: ‘sabes qué, las cosas están así y así. Vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí y aquí estamos”.