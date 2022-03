“México es un país complicadísimo, con un violencia interminable”: Gabriel Macotela

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- México es un país complicado que se encuentra sumergido en una ola de violencia que parece interminable, aseguró el pintor, escultor, grabador, dibujante, escenógrafo, editor y músico, Gabriel Macotela.

En entrevista con Fernando Rivera Calderón para el programa El ombligo cósmico que se transmite todos los miércoles en YouTube, a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Maestro Macotela indicó que tal y como lo ha hecho por más de 42 años utiliza el arte para retratar las distintas problemáticas que aquejan al país.

El pasado 13 de febrero, Gabriel Macotela convocó a artistas de la Ciudad de México para pintar un mural en las calles de la colonia Roma para pedir justicia por los periodistas asesinados en lo que va de 2022 y para reclamar la libertad de informar.

En ese entonces, explicó que los artistas y los intelectuales realizaban este trabajo para apoyar a los periodistas e indicó que sin ellos no se sabría la realidad, “por ellos conocemos la realidad de lo que pasa”, dijo.

A lo largo de las vallas pintaron diferentes motivos, escribieron los nombres de los seis periodistas asesinados hasta ese momento en 2022 y dieron un especial protagonismo al concepto de libertad.

Macotela aprovechó esa ocasión para asegurar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo “muy intolerante” con los periodistas.

“No están siendo respetados, se me hace increíble, yo no esperaba una respuesta así del Presidente, y por eso estamos aquí”, sentenció.

Pese a ya haber utilizado este espacio, ubicado en el cruce de Insurgentes y Yucatán, para la realización de otros murales, tan solo unos días después de su presentación la obra fue borrada.

Desde su estudio ubicado en la colonia Roma, Gabriel Macotela dijo a Fernando Rivera Calderón que no hay certeza de quién o quiénes pudieron borrar el mural, pero indicó que este tipo de acciones lucran contra la libertad de expresión.

SUS INICIOS EN EL ARTE Y EL GRUPO SUMA

Pintor, escultor, grabador, dibujante, escenógrafo, editor y músico, Gabriel Macotela nació en Guadalajara, Jalisco en 1954. Estudió en la escuela de pintura y Escultura la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y más tarde ingresó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue alumno de Gilberto Aceves Navarro y miembro del grupo SUMA.

El grupo fue uno de los movimientos contraculturales de los años 70. Fue fundado en el año de 1976 y permaneció hasta 1982 cuando sus integrantes iniciaron su trabajo individual.

De acuerdo con el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) de la UNAM, el grupo SUMA estuvo conformado por alumnos del artista plástico Ricardo Rocha, entre los que se encontraban: Oscar Aguilar Olea, Gabriel Macotela, Paloma Díaz Abreu, Patricia Salas, Alma Valtierra, José Barbosa, René Freire, Oliverio Hinojosa, Armandino Lozano, César Nuñez, Miriam Ramírez, entre otros, quienes inicialmente buscaban una alternativa política a sus prácticas artísticas.

Al inicio del movimiento, estos jóvenes llevaron su arte abstracto a las calles como pintura mural callejera, utilizando diversos materiales como papel de reúso, desechos de basura o papel periódico, divulgando su arte mediante la repartición de volantes en las calles.

“En esa época hacíamos mucho arte con basura de la ciudad, fierros, latas, todo lo que te puedas imaginar, un poco la idea del arte pobre, y esto lo iniciamos en la Academia de San Carlos”, indicó el artista.

Los integrantes de este Grupo independiente tenía un profundo interés en plasmar en sus obras la realidad económica y social manifestada en la ciudad, ejemplo de esto es “El desempleado”, obra creada a través del uso de plantillas que se plasmaron en muros, mantas y cárteles. La figura del “Desempleado” se utilizó por sus integrantes en varias manifestaciones callejeras desde 1977.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Durante su charla con Francisco Rivera Calderón, Gabriel Macotela confesó no tener gusto por el arte contemporáneo, pues dijo, tiene una debilidad en la estética muy fuerte y en la mayoría de los casos no se comprende el mensaje de la obra.

El artista plástico dijo que a diferencia de la nuevas tendencias de arte contemporáneo, que se basa en ámbito de mercadotecnia, su generación se desenvolvía en diferentes ramas como la pintura y aprendió a hacer trabajos manuales.

“Mi generación creció en la pintura y en usar las manos, el dibujo, la pintura, el hacer cosas manuales y luego de repente empezó el boom tremendo y avasallador del arte contemporáneo conceptual como tratando de borrar toda esta expresión nuestra plástica una combinación entre artistas ellos mismos, curadores, directores de museos, galerías, sobre todo una mercadotecnia tremenda”.

Finalmente, el maestro Macotela habló sobre una de sus obras más icónicas, “La mujer chimenea”, escultura de 100 metros de altura y un peso de 85 toneladas forrada con 3 mil 400 metros cuadrados de cobre y, con una visión abstracta y geométrica, que representa el cuerpo humano de la mujer, ubicada en el interior de Parque Residencial San Antonio en la Ciudad de México.

El artista dijo que contrario a lo que muchas personas podrían pensar no recibió pago alguno por realizar esta obra:

“Primero estaba la chimenea sola, fue lo único que no tiraron de la cementera Tolteca, entonces se les ocurrió que se podía transformar en escultura y entonces me llamaron e hice la maqueta. El Jefe de Gobierno de la ciudad era López Obrador y dice ‘va a hacer esto, pero es donada, no se la voy a pagar’ y total se hizo, yo no lo podía creer, sigo sin creerlo”.