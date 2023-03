UIF revela vínculos del PAN con una empresa de García Luna; salpican a Osorio Chong

Pablo Gómez informó que la UIF detectó una transferencia a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios realizada por el PAN hacia una empresa cuyos propietarios eran el exsecretario de Seguridad y su familia.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, reveló esta mañana un vínculo monetario entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el exsecretario de Seguridad Pública y ahora declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, Genaro García Luna.

Durante la conferencia matutina de este jueves, llevada a cabo desde el búnker de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Gómez Álvarez explicó que el PAN realizó una transferencia bancaria fechada el 24 de abril de 2015 hacia GLAC Security Technology Risk Management SC, empresa constituida en México y cuyos propietarios son García Luna y su familia.

La operación realizada por el partido hacia la compañía dirigida por el funcionario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue por un millón 160 mil pesos mexicanos.

“No estoy diciendo de seguro que hay un delito, en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre el PAN y la empresa madre de la trama corrupta, eso es lo fundamental”, aclaró el titular de la UIF.

Además, explicó que el enriquecimiento de García Luna y su familia también se dio durante el tiempo en que el actual Senador Miguel Ángel Osorio Chong fungía como Secretario de Gobernación.

Es por ello que Pablo Gómez adelantó que Osorio Chong podría estar implicado en la “red corrupta” en la que también está unido García Luna, pues no acudió a declarar a la Corte durante el juicio del exsecretario de Seguridad.

“García Luna y la señora [Christina Pereyra, su esposa], junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron citadas a la Corte y no concurrieron. No es desacato porque no tienen la obligación, pero están implícitamente aceptando que las cosas son como el demandante dice, ninguno de los dos concurrió, sus abogados y ellos decidieron no concurrir, ahí se los dejo como dato”, concluyó.

Durante la misma conferencia de prensa, Gómez Álvarez reveló que entidades del Gobierno federal suscribieron diversos contratos millonarios con empresas ligadas a la trama de corrupción que encabezó Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Explicó que entre 2006 y 2012, es decir, en la administración calderonista, “dos entidades del Gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares”.

“Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras. Aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna”, dijo el funcionario.

Desde el búnker que mandó a construir el “súper policía”, detalló que la empresa Nice Systems obtuvo tres contratos, mientras que la empresa NUNVAV Inc, la cual consideró muy importante porque posteriormente siguió funcionando, le fueron otorgados dos contratos por parte de la Policía Federal (PF).

Muestran en la mañanera las operaciones ilícitas de García Luna, desde el llamado "búnker" de la Secretaría de Seguridad, que fuera construido por el exsecretario. pic.twitter.com/KEj2GB24YG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 9, 2023

En uno de los últimos dos contratos, aseguró Gómez Álvarez, “intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional que actualmente está preso, pero por otro motivo [tortura], no por este, pero está denunciado por estas cosas”. “El monto de los contratos fue de 14 millones y medio”, precisó.

Según la información presentada frente a las y los representantes de los medios de comunicación, los cinco contratos mencionados fueron concedidos por la PF cuando estaba a cargo el Comisionado Rodrigo Esparza Cristerna.

“Luego fueron otorgados a la empresa NUNVAV Inc cinco contratos por parte del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, que son las prisiones, a cargo del Comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233 millones 075 mil 995 dólares”, expuso el encargado de la UIF.

Más adelante, denunció que los actos de corrupción no sólo ocurrieron en el Gobierno de Felipe Calderón, quien llegó a la Presidencia de la mano del PAN, sino que también se presentaron en el siguiente sexenio: el de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Esta trama de corrupción no solamente operó bajo el Gobierno panista, sino también bajo el Gobierno priista subsecuente porque ya en ese momento estábamos en una situación muy desarrollada del sistema PRIAN, visto como sistema que eso no es una serie de relaciones casuísticas, sino es todo un desarrollo que tiene ya carácter histórico, y que se expresa en la vida cotidiana y política del país”, afirmó Pablo Gómez.

De ese modo, en el periodo de 2012 a 2018, “se suscribieron 19 contratos por un total de 410 millones 101 mil 358 dólares con 51 centavos y 363 millones 866 mil 666 pesos con 60 centavos en moneda nacional”.