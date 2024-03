¿Dónde ver la gala de los Oscar 2024? Aquí los horarios, transmisiones y otros datos

Los Ángeles, 9 de marzo (AP) — Después de una avalancha invernal de entregas de premios (los Emmy, los Globos de Oro, los Grammy), el abuelo de todos ellos, los Premios de la Academia, están a la vuelta de la esquina. La 96ª edición de los Oscar puede ser una coronación para Oppenheimer, que lidera con 13 nominaciones , aunque otras películas, como Barbie, Killers of the Flower Moon y Poor Things están en la lista.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el programa de este año:

¿CUÁNDO SON LOS OSCAR?

Los Oscar se llevarán a cabo el domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas, una hora antes de lo habitual, y se transmitirá en vivo por ABC. Un espectáculo previo comenzará a las 18:30 horas. Este es su recordatorio temprano para configurar sus relojes en consecuencia: es el primer día del horario de verano en los EU.

¿SE ESTÁN TRANSMITIENDO LOS OSCAR?

El programa estará disponible para transmitir a través de ABC.com y la aplicación ABC con una suscripción por cable. También puede mirar a través de servicios que incluyen Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

¿QUIÉN PRESENTA LOS OSCAR?

Jimmy Kimmel, quien fue el anfitrión de la ceremonia del año pasado, será el maestro de ceremonias por cuarta vez. Eso lo empata con sus compañeros Whoopi Goldberg y Jack Lemmon, y deja a Kimmel sólo detrás de Johnny Carson (cinco), Billy Crystal (nueve) y Bob Hope (11) entre los presentadores recurrentes de los Oscar. En una entrevista con The Associated Press, Kimmel dijo que las próximas elecciones presidenciales podrían ser un tema para él, pero que no planea adoptar un tono muy político.

“Ese no es realmente el foco de los Oscar”, dijo Kimmel. “Eso no significa que no vaya a contar un par de chistes al respecto. Pero en realidad no es mi objetivo invocar el nombre del que no será nombrado en los Oscar”.

¿HABRÁ ACTUACIONES?

Sí, todas las canciones originales nominadas se interpretarán en el programa. Eso significa que Ryan Gosling dará una serenata a todos con la poderosa balada “Barbie” de Mark Ronson y Andrew Wyatt, “I’m Just Ken”, y Billie Eilish cantará conmovedoramente “What Was I Made For”, que coescribió con Finneas O’Connell. Las otras canciones nominadas incluyen “The Fire Inside” de Diane Warren de Flamin’ Hot, que será interpretada por Becky G, “It Never Went Away” de Jon Batiste y Dan Wilson de American Symphony y “Wahzhazhe” de Scott George para Killers of the Flower Moon.

¿QUIÉN SE PRESENTA EN LOS OSCAR?

Los grandes ganadores del año pasado en actuación volverán a presentarse en el espectáculo (una tradición), incluidos Brendan Fraser , Michelle Yeoh , Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. Se espera que estrellas de todas las generaciones entreguen premios, desde Rita Moreno hasta Bad Bunny. Steven Spielberg, Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz y Forest Whitaker fueron la última tanda de los presentadores anunciaron.

