VIDEO: AMLO pide pronta solución al conflicto Rusia-Ucrania; urge a apoyar a víctimas

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador participó este sábado en el evento “Stand Up for Ukraine“, invitado por el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, donde hizo un llamado en el foro a favor de la no intervención y una solución diplomática a la invasión rusa de Ucrania.

“Nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego, no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones. Nos invadieron los españoles, los franceses, dos veces los estadounidenses, y en una ocasión nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio”, dijo en un video publicado en redes sociales.

López Obrador condenó las invasiones de cualquier tipo y se posicionó en contra de la “absurda” guerra entre los dos países, la cual consideró el resultado de un fallo de la política, “que se inventó para evitar la guerra”.

El mandatario resaltó la importancia de regresar a un ambiente pacífico por el bien de los ciudadanos ucranianos, rusos y de todos. Por esta razón, el titular del Gobierno mexicano se sumó a la ayuda humanitaria para las víctimas de la invasión, la cual ha durado más de un mes.

