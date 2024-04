AMLO ve “ambigüedad” en las posturas de EU y Canadá sobre asalto a Embajada de México

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a Estados Unidos y a Canadá por no definirse ante la irrupción ilegal del Gobierno de Ecuador en la Embajada de México el pasado 5 de abril.

Desde Palacio Nacional, el mandatario pidió a los gobiernos encabezados por Joe Biden y Justin Trudeau que se posicionaran ante la situación, pues “ahora ha sido muy indefinida su postura”.

“Somos socios económicos comerciales, somos vecinos, y fue muy indefinida su postura hasta ahora, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo en el caso de Canadá, de decir que fue una ‘presunta violación al Derecho Internacional’, ‘aparente’, eso no lo permitimos, no lo aceptamos”, condenó.

Además, López Obrador se quejó de que ni Biden ni Trudeau se hayan expresado abiertamente sobre irrupción ilegal a la Embajada de México en Ecuador, aunque negó que fuera a romper relaciones con ambos países en caso de que no lo hagan.

“Y si no lo hacen, no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así, nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos, y de otros gobiernos”, agregó.