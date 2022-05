Lugares estratégicos han estallado en llamas en Rusia. ¿Saboteadores ucranianos?

Diferentes expertos en conflictos armados estiman probable que los incendios de Bryansk, y otras acciones, podrían ser obra de operaciones ucranianas en territorio ruso.

París, 9 de mayo (RFI).- Un incendio mortal en un instituto de investigación aeroespacial en Tver, al noroeste de Moscú; la quema de una fábrica de municiones en Perm, más de mil 100 kilómetros al este; y otros dos incendios de depósitos de petróleo en Bryansk, cerca de Bielorrusia podrían indicar que ucranianos o sus partidarios, realizan operaciones de sabotajes dentro de Rusia.

Desde el incendio en el Instituto Central de Investigación de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial en Tver, el 21 de abril, en el que murieron al menos 17 personas, las redes sociales han saltado sobre cada informe de un incendio en algún lugar de Rusia, especialmente en locaciones sensibles, como señal de que el país está bajo ataques encubiertos.

En una publicación en Telegram, Mijailo Podoliak, asesor principal del Presidente ucraniano Volodimir Zelenski, calificó los incendios de “intervención divina”. “Grandes depósitos de combustible se queman periódicamente… por diferentes razones”, escribió. “El karma es algo cruel”.

Desde que Moscú invadió Ucrania el 24 de febrero, más de una docena de incendios observados por personas que documentan la guerra han llamado mucho la atención en las redes sociales, en medio de los temores de que los ucranianos lleven a cabo una campaña concertada de terror incendiario.

Incluso los incendios de fines del mes pasado en el extremo este de Rusia, en una base aérea al norte de Vladivostok y en una planta de carbón en Sajalín, levantaron sospechas. Y el miércoles una conflagración afectó una planta química en Dzerzhinsk, al este de Moscú.

“Saboteadores rusos contra Putin continúan con su trabajo heroico”, dijo Igor Sushko, un piloto de carreras ucraniano que publica regularmente fotos y videos en Twitter de presuntos actos de sabotaje dentro de Rusia sin ofrecer pruebas de que fueran deliberados.

Otro asesor de Zelenski, Oleksiy Arestovich, fue igualmente opaco en declaraciones a The New York Times: señaló como ejemplo de este tipo de acciones que Israel nunca admite sus ataques y asesinatos encubiertos. “No confirmamos y no negamos”, dijo.

Los autores anónimos que animan Ukraine Weapons Tracker, una cuenta de Twitter que publica relatos detallados apoyados en filmaciones de los ataques que se producen a ambos lados, dijeron haber recibido información “confiable” de que los incendios de Bryansk fueron resultado de la acción de drones ucranianos Bayraktar.

Analistas de guerra creen que los incendios de Bryansk, que dañaron instalaciones que envían petróleo a Europa, fueron deliberados y están relacionados con el conflicto. “Si es verdadera, esta historia muestra nuevamente la capacidad de las fuerzas ucranianas para realizar ataques en territorio ruso utilizando activos de largo alcance”, escriben.

“Creo que probablemente fue un ataque ucraniano, pero no podemos estar seguros”, dijo Rob Lee, otro analista de guerra, a The Guardian.

A estos incendios suman una serie de aparentes bombardeos de helicópteros y drones y evidentes actos de sabotaje contra infraestructuras en Kursk y Belgorod Oblast, en la frontera con Ucrania, cerca de los combates. Los gobernadores de Belgorod y Kursk culparon a saboteadores y atacantes de Ucrania de los incendios y la destrucción de infraestructuras, como puentes ferroviarios.

El ataque del 1 de abril a un depósito de combustible de Belgorod, dijo el Gobernador Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram, fue el resultado de “un ataque aéreo de dos helicópteros de las fuerzas armadas de Ucrania, que ingresaron a territorio de Rusia a baja altura”.

“Nada confirmaría los sabotajes ucranianos, excepto por el hecho de que muchos de los incendios parecían alcanzar objetivos estratégicos/militares”, dijo Phillips O’Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews, Escocia. “Ciertamente parecen ser parte de su estrategia”, agregó.

Funcionarios del Pentágono han afirmado que las fuerzas rusas que operan en Ucrania se ven obstaculizadas por cadenas de suministro débiles, y los ataques a su infraestructura afectarían aún más su esfuerzo de guerra. Aunque se negaron a comentar si existe una campaña activa de sabotaje al interior de Rusia que tome como blancos a sitios no directamente relacionados con la invasión.

