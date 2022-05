Nick Cave confirma el fallecimiento de otro de sus hijos: Jethro, quien tenía 31 años

Londres, 9 may (EFE).- El veterano músico australiano Nick Cave anunció este lunes que su hijo Jethro Lazenby ha fallecido a los 31 años, sin detallar las causas de la muerte.

“Con mucha tristeza puedo confirmar que mi hijo, Jethro, ha fallecido”, señaló hoy el polifacético cantante afincado en el Reino Unido en un escueto comunicado difundido por la publicación musical británica NME.

En la nota, el líder de los Bad Seeds, de 64 años, agrega que estaría “agradecido” si “en estos momentos” su familia pudiera disfrutar de “privacidad”.

