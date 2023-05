Mier hace eco de AMLO: harán iniciativa para que el pueblo elija a ministros de SCJN

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su partido presentará una iniciativa de reforma para que las y los ministros de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por votación ciudadana.

En conferencia de prensa, el Diputado morenista respaldó la propuesta inicialmente ideada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que reveló que presentará la iniciativa al dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, para que quede asentado como parte de la agenda del trabajo de Morena.

“Sólo los poderes Ejecutivo y el Legislativo son la manifestación de la voluntad del pueblo. Y para darle consistencia y congruencia a los ‘Sentimientos de la Nación’, que la soberanía dimana del pueblo, yo creo que el Poder Judicial -para que haya plena división de Poderes y no el poder de los jueces- deben ser electos por el pueblo de México”, resaltó Mier.

El coordinador de Morena en San Lázaro denunció que las y los ministros de la Suprema Corte se basaron únicamente en el Reglamento de la Cámara de Diputados, y “no se fueron al fondo” al votar en contra de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral.

“Se fueron sobre nuestro Reglamento, la manera en que nos organizamos, no se fueron al fondo, si la ley era buena o mala; si mejoraba la vida pública en México, si mejoraba la relación del Gobierno con los medios de comunicación; si los medios tenían la oportunidad de garantizar el derecho de las y los mexicanos a estar informados”, agregó.

Aunado a ello, aseguró que la discusión de las reformas en materia electoral fue por 18 horas y conforme a los respectivos lineamientos que se le exige a la Cámara de Diputados.

“Quedarnos callados es convertirnos en cómplices de algo que está lastimando y lacerando al país, porque no dicen nada de los más de 600 mil pesos que ganan, no dicen nada de sus fideicomisos que son multimillonarios”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desde su cuenta de Twitter.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial federal “está podrido” y “no tiene remedio”, un día después de que la SCJN diera palo al llamado Plan B, una serie de reformas electorales propuestas por el Ejecutivo federal. Anunció una iniciativa para que las y los ministros sean electos en las urnas.

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 9, 2023

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la Ley los ministros, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear el país y quieren regresar por sus fueros”, afirmó el Presidente. “¿Qué se tiene que hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución porque la mayoría simple no permite que haya reformas en la Constitución”, agregó.

López Obrador destacó que se requiere, en la próxima elección, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales.

“Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.