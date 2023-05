Adán Augusto anuncia Plan C en las urnas: 9 ministros aplastaron voluntad democrática

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Gobernación, Adan Augusto López Hernádez, aseguró que se implementará un “Plan C” electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional parte del llamado “Plan B” impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una Reforma Electoral.

Por medio de sus redes sociales, el Secretario criticó a los ministros de la Corte y los acusó de no representar los intereses de la sociedad.

No hay de otra: Plan C en las urnas.

Y recalcó: “No hay de otra: ‘Plan C’ en las urnas”.

En ese sentido, López Hernández se refirió a lo anteriormente mencionado por el Presidente López Obrador hace unas semanas, en el que pidió abiertamente votar contra el bloque conservador.

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación: ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el Plan C y ya lo aplicamos en el 18”, dijo el Jefe del Ejecutivo el pasado 27 de marzo.